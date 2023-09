¿Y si hubiera actuado de otra forma en el pasado? La tentación de fustigarse en lo que nunca ocurrió taponando el disfrute en el presente es una de las ideas mágicas que impulsan ¡Salta!, junto a los irresistibles viajes en el tiempo y los altibajos del amor fraternal.

La película es la ópera prima de la realizadora Olga Osorio, una "comedia familiar" de "realismo fantástico" con temas aparentemente comunes pero a la vez alejada de los clichés del género en su originalidad.

"La tesis de la película es que lo que pasa, pasa, y no ocurre nada. No podemos cambiar el pasado aunque la memoria es una tentación muy humana. Estamos en una sociedad donde se intenta un poco borrar lo malo, pero va a suceder pongas la cara que pongas. Hay que aprender a vivir con con lo que nos toca de la mejor manera posible", señala la directora.

¡Salta! sigue las peripecias de los hermanos Óscar y Teo, de trece y diez años, en La Coruña de finales de los 80. Dos niños con personalidades completamente opuestas-uno es travieso e inconsciente y el otro estudioso y responsable- que se descubrirán a través de una aventura de saltos espacio temporales donde buscan a su madre desaparecida: una científica experta en los agujeros de gusano.

Una palanca de ciencia ficción activada para aflorar con ternura e inocencia las emociones, más el valor de las segundas oportunidades en la siempre delicada relación entre hermanos.

"Estamos en un mundo muy individualista, un poco cínico, así como posmoderno, en el que se mira por un poquito por encima del hombro las cosas sencillas como la ayuda, la cooperación o el amor. Parece que nos da un poco de vergüencita casi hablar de estas cosas y yo creo que son las que nos anclan con la vida y las que nos mantienen a flote", explica Olga Osorio sobre el corazón de la cinta que partió de su premiado corto Einstein-Rosen (2016), basado en su experiencia personal.

"El tema de los hermanos es aprender a quererte bien y aprender a aceptar al otro tal y como es. Yo lo veo con mis hijos cuando se pelean y les digo que nada va a cambiar porque al final la esencia de nuestra personalidad es casi siempre la misma aunque puede mejorar o empeorar a lo largo de la vida".

Una pizca de nostalgia ochentera

Una historia protagonizada por Tamar Novas (Mar adentro), en el papel del traumatizado Óscar adulto, Marta Nieto (Tres) y el pequeño Mario Santos como el espabilado Teo que brincará de década en década, en una trama salpicada por referencias al clásico ET o la estética de The Florida Project, Little Miss Sunshine o Sing Street.

"Hay mucha gente de mi generación que hemos crecido fascinados por los viajes espaciales, los ovnis, las películas de viajes en el tiempo y nos ha marcado. Esto es lo que me hace soñar y quería que fuera una película que te pudieras sentar con tus hijos y decir, qué bien lo hemos pasado".

La directora Olga Osorio en un momento del rodaje

Tras el éxito del musical con canciones de Hombres G, Voy a pasármelo bien, con el que ¡Salta! comparte puntos en común en la recreación del tiempo y la infancia, ¿Hay una ola de nostalgia ochentera en el cine?

"Es un ejercicio de honestidad, yo no puedo imitar otras cosas y cuando me dejan contar algo es lo que a mí me ha movido desde niña. Tiene sentido hacer estas películas nostálgicas, no es una pose, pero de repente ves un cine nuevo porque estamos llegando la generación de directores que hemos tardado un poquito en tener voz, pero es que la industria es dura".