Experta nadadora, surfista, una de las primeras mujeres en volar y en conducir un coche, viajera empedernida y arqueóloga por amor. La vida de Agatha Christie (Torquay, 1890 – Winterbrook, 1975) es la apasionante historia de una niña educada en los estrictos y caducos cánones victorianos que ha de enfrentarse a los frenéticos y constantes cambios sociales, culturales y tecnológicos del siglo XX.

De esa tensión interna surgirá una personalidad compleja que se verá desbordada en los últimos días de 1926, cuando la ya entonces famosa escritora de novelas de misterio protagoniza una enigmática desaparición que tuvo en vilo al Reino Unido y que nunca explicó. Aquel extraño episodio sucedió durante el doloroso divorcio de su primer marido, Archibald Christie. La autora ya había alumbrado a su personaje más popular, el detective Hércules Poirot, en novelas como El misterioso caso de Styles (1920) y creado con él un canon literario que explotaría a lo largo de cinco décadas con inmenso éxito. De esa fórmula cerrada y confortable nacería también la perspicaz Miss Marple, inolvidable para sus millones de lectores gracias a casos como el de Muerte en la vicaría (1930).

Agatha Christie y Max Mallowan en su casa de Winterbrook, 1950. National Portrait Gallery, London

Sin embargo, las novelas de las que se sintió más orgullosa Agatha Christie fueron otras: las que componen la serie romántica publicada bajo el pseudónimo de Mary Westmacott. En ellas, junto a sus dos autobiografías, puede rastrearse –con cierta precaución, puesto que edulcoró parte de sus propios recuerdos– el lado más íntimo de aquella mujer que no dudó, una vez divorciada, en tomar el mítico Orient Express para encontrar de nuevo el amor en la figura de su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan, durante sus excavaciones en Irak, Siria e Irán.

Los escritores Rosa Montero y Mauricio Wiesenthal, dos de las voces del programa. RNE

El documental sonoro "Agatha Christie, el enigma de la mujer feliz", con guion de Alfredo Laín y diseño sonoro de Mayca Aguilera, cuenta con las voces de la escritora y periodista Rosa Montero, autora de Agatha Christie. La eterna fugitiva, y del biógrafo Eduardo Caamaño, que firma Agatha Christie. La biografía definitiva de la Reina del Crimen. Participan también el arqueólogo Juan Manuel Montero Fenollós y el escritor y ensayista Mauricio Wiesenthal, autor de Orient Express. El tren de Europa.

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