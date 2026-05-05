Pablo Alborán en 'Las mañanas de RNE': "Es importante que en la industria musical nos protejamos entre todos"

Pablo Alborán vive entre conciertos, y más en estas fechas. Su entrevista con Juan Ramón Lucas en Las mañanas de RNE le pilla entre los conciertos de Bilbao y Barcelona de su Global Tour KM0: más de cincuenta conciertos en más de quince países para promocionar durante más de un año su último trabajo, KM0, que ya es disco de oro.

36.42 min Entrevista completa - Pablo Alborán y su gira 'Global Tour KM0'

Un tour mundial deja un buen puñado de anécdotas, como el mal de altura que varios miembros del equipo —él incluido— sufrieron en Ecuador, o la pedida de mano de una pareja en el escenario, en pleno directo durante la canción "Tu refugio", en el concierto de Bilbao.

El músico busca que cada noche valga la pena para el público. "Hay una parte del concierto donde muestro parte de mi infancia, mi familia, algo bastante íntimo teniendo en cuenta que soy muy reservado. También subo a gente al escenario, y eso no lo había hecho nunca".

Ya ha terminado una primera parte latinoamericana de la gira, y ha sido la primera vez tocando en Brasil de toda su carrera. Pese a querer sentirse lo más normal posible, estos conciertos en grandes recintos le han dejado un impacto emocional muy profundo: "Después de la gira llegas a tu casa… y ahora haz como que no ha pasado nada. Ahora necesito un poco más de tiempo para procesarlo todo".

Conmemorando la Revolución de los Claveles Juan Ramón Lucas y su compañera Loreto Souto han comenzado la entrevista poniéndole al malagueño un fragmento de su actuación en Lisboa del 25 de abril. Un día grande para los portugueses, pues era el aniversario de la Revolución de los Claveles. 01.25 min Los sonidos de la Revolución de los Claveles de Portugal se convierten en Tesoro Nacional Allí Pablo Alborán cantó "Grândola, Vila Morena", un himno recibido con gran emoción por el público portugués: cincuenta y dos años antes fue emitida por la radio como señal para el inicio de la liberación del país. Para Alborán, "una canción que representa la libertad y que se ha cantado en todas las casas de los portugueses". El cantautor se ha lanzado a cantar otro tema portugués, esta vez más contemporáneo: "Saudades do Brasil em Portugal", de Carminho, generando el momento más emocionante de la entrevista. ““

La intimidad en la música frente al personaje público Durante la entrevista, Alborán ha hablado de "el colmo de las contradicciones", es decir, que lo más profundo e íntimo luego vaya a ser expuesto ante decenas de miles de personas: "Cuando enseñas por primera vez una canción hay un momento de mucha vulnerabilidad: me estoy desnudando y están viendo mis entrañas. Y tú quieres que se sientan identificados, que sientan algo". La cosa cambia cuando el público comienza a vivir y hacer suyas esas canciones. "Esas soledades se mezclan, y te das cuenta de que lo que has vivido lo ha vivido alguien más". Esa conexión entre desconocidos, ese momento clave, es lo mejor para el malagueño.

Su primer papel en una serie de televisión Pablo Alborán debutó en la interpretación en la serie de Netflix Respira, junto a Blanca Suárez, Manu Ríos o Najwa Nimri. Su papel, que ya pudimos ver en la segunda temporada, es el de Jon Balanzetegui, un cirujano plástico que vuelve en esta tercera. Sobre el trabajo con profesionales del cine y la televisión, Alborán ha comentado: "Voy con mucha desventaja, ellos son actores y actrices que llevan años con una trayectoria ejemplar", pero reconoce que el ambiente de trabajo es muy positivo. "Es muy bonito ver el cariño que me han dado y cómo se aprende cuando hay compañerismo y hay empatía".