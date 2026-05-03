Los hermanos Jake y Gwyneth Paltrow convierten a Penélope Cruz en 'La chica de mis sueños'

El excantante británico Gary Shaller se encuentra en un punto muerto de su vida, en plena crisis de los cuarenta. Tiene un parón creativo, con un trabajo en Nueva York que no le satisface en absoluto y con el que se siente frustrado. Por otra parte, la relación con su pareja Dora va de mal en peor; cada vez están más alejados.

Con este caldo de cultivo, Gary encuentra a Anna que es, literalmente, la mujer de sus sueños. Solo la ve cuando está dormido y eso hace que se empiece a volver loco. Para entender lo que le está pasando acude al llamado 'grupo de los sueños lúcidos' que gestiona Mel, una especie de psiquiatra con el que Gary congenia pero que encarna todo aquello que le atormenta.

La chica de mis sueños La película mezcla el drama y la comedia retratando la vida de un chico que ya no es tan joven y que se encuentra totalmente perdido. Quizás, la aparición de Anna en la vida de Gary le haga valorar todo lo que tenía y que había dejado de ver. La cinta de Jake Paltrow, que también es el responsable del guion, reflexiona sobre las crisis existenciales en personas que, teóricamente, tienen una vida normal y que pueden caer al vacío. Encontrar la salida es el gran reto. 'La chica de mis sueños'

Proyecto de los hermanos Paltrow La chica de mis sueños (The good night en inglés) cuenta con un reparto de lujo. Martin Freeman interpreta a Gary Shaller, mientras que Gwyneth Paltrow da vida a Dora y Penélope Cruz interpreta a Anna, la chica de los sueños de Gary. Detrás de las cámaras, y dirigiendo la película, está Jake Paltrow, el hermano de Gwyneth Paltrow. El filme es un proyecto familiar en el que Jake debuta como director y guionista en la gran pantalla, y qué mejor forma de hacerlo que con su hermana como uno de los personajes principales. En esta película, el director se centra en la búsqueda de la perfección amorosa y la insatisfacción con la vida real. Otro gran personaje secundario es Mel, al que da vida Danny DeVito, y que deja algunas de las citas más profundas de la cinta. "A veces desearía acostarme un día y no despertar. Si tu canción favorita no acabara nunca o tu libro preferido no se terminara, si las emociones que sientes con esas cosas se repitieran una y otra vez. ¿Quién querría estar despierto?", le dice Mel a Gary, que busca desesperadamente dar sentido a lo que le está pasando. El reparto se completa con Simon Pegg que interpreta a Paul, el amigo narcisista de Gary que tampoco se encuentra, aunque parezca sí. Paul le acaba de ser infiel a su mujer pero no quiere que ella encuentre a otra persona. "No quiero que sea feliz. ¿Eso me convierte en egoísta?". "Sí", le responde Gary, sin ambages. 'La chica de mis sueños'

Penélope Cruz es Anna Anna se mete en la cabeza, mejor dicho, en los sueños de Gary. Es tan real que consigue enamorarlo y se convierte en su obsesión. "Recuerda, depende solo de ti que consigas lo que deseas", le dice Anna a Gary en un momento de la película. Penélope Cruz interpreta un papel secundario pero que es imprescindible en la trama, y que encarna todo lo que el protagonista desea. En una especie de giro de guion, Anna salta de lo onírico a la vida real y se desencadenan una serie de sentimientos inesperados. "Me estás haciendo sentir que tengo que romper contigo, ¡y ni siquiera te conozco!", le dice el personaje de Penélope Cruz al que interpreta Martin Freeman. La chica de mis sueños se estrenó en 2007, y Penélope Cruz ya recorría su camino en Hollywood. Dos años después, en 2009, se hacía con el Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Por el momento, es la única actriz española en llevarse el premio de la Academia de Hollywood. 'La chica de mis sueños'