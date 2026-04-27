Maialen Beloki, nueva directora del Festival de cine de San Sebastián a partir de 2027

Maialen Beloki dirigirá desde enero de 2027 el Festival de cine de San Sebastián. Ha sido designada para el cargo por el Consejo de Administración de la entidad, integrado por el Ayuntamiento de la capital donostiarra, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura.

La decisión —por unanimidad— es el resultado del concurso público convocado el 4 de marzo para nombrar a la persona que sucederá a José Luis Rebordinos, quien desempeña el cargo de director desde 2011.

Maialen Beloki (San Sebastián, 1983), subdirectora del certamen desde 2016, lo ha impulsado con iniciativas como el modelo Z365/Festival de todo el año, una medida centrada en el desarrollo de nuevos talentos, la formación cinematográfica y la generación de pensamiento en torno al cine.

Imagen remitida por el certamen de la nueva directora, Maialen Beloki. Festival de cine de San Sebastián

La nueva directora es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y doctora cum laude en teoría, análisis y documentación cinematográfica por la Universidad del País Vasco. Y cuenta con una trayectoria que combina gestión cultural, docencia e investigación.

También forma parte de la dirección académica de Elías Querejeta Zine Eskola, donde, además, es docente.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos estratégicos como la Capitalidad Cultural Europea de San Sebastián en 2016 y ha desarrollado una destacada actividad como conferenciante y autora en el ámbito cinematográfico.

El actual director del Zinemaldia había asegurado en reiteradas ocasiones que esta era su última edición y que apostaba por una mujer para sucederle en el cargo. Rebordinos (Errenteria-Gipuzkoa, 1961) accedió a la dirección del certamen donostiarra en enero de 2011.

El pasado mes de marzo deseó que el sucesor o sucesora que saliera de este concurso público pudiera acudir con él a la próxima edición de Cannes y comenzar ya a trabajar juntos hasta que él deje el cargo el 31 de diciembre.