Ocho geodestinos turísticos para no perderse en A Coruña con Juan y Migas

Lo de Galicia con nosotros es… pasión, nostalgia, amor y todo lo bueno que se os pueda ocurrir. Siempre digo que mis amigos en la universidad, aparte de algún abulense o zaragozano aislado, eran gallegos. Sí, el núcleo duro de mis amistades era de Galicia.

No sé, tengo predilección por esta tierra (por el norte en general) así que muchas veces al año visitamos Galicia, por amistades o por trabajo. Además, hemos recorrido tramos de diferentes caminos de Santiago y nos hemos pateado bien la provincia de A Coruña. Por supuesto, en una de las temporadas pasadas de “Turismo rural en el mundo”, la cual dirijo para La 2 de RTVE, no ha faltado un episodio sobre esta bella provincia española. Nos encantó recoger boniatos con unas señoras cerca de Sadurniño.

Aparte de la horticultura y tantas cosas más, a Migas y mí nos gustan mucho las piedras por todo lo que ello significa. De hecho, hemos publicado con RTVE unas cartas educativas llamadas “50 rocas y minerales” que forman parte de la colección “Naturaleza con Juan y Migas”.

¿Dónde se forma el gneis? RTVE/GENX

¿Y por qué os cuento esto? Porque vamos a hablar de lugares de un interés geológico brutal, ¡en A Coruña!

La última vez que estuvimos en la provincia de A Coruña nos dio por visitar geositios, es decir, lugares de interés científico, educativo y, por qué no, estético, desde la perspectiva geológica.

Un tesoro geológico en Ferrolterra Ferroltera es una comarca en la costa norte de A Coruña y se encuentra en el Geoparque Cabo Ortegal. Con alrededor de 799 km² de superficie (632 terrestres y 167 de frente marítimo litoral), cuenta con más de medio centenar de Lugares de Interés Geológico; seis son de relevancia internacional. Lo más llamativo de esta zona es que afloran a la superficie rocas que normalmente están a 70 kilómetros de profundidad como eclogitas o piroxenitas. Uno de los puntos de interés geológico es el Macizo de Herbeira, en la Sierra de A Capelada, donde encontramos los acantilados más altos de Europa continental, con más de 600 metros sobre el nivel del mar. Vista aérea del faro de Cabo Ortegal, en Galicia, rodeado por formaciones rocosas y el intenso oleaje del Atlántico. Diputación de A Coruña

As Mariñas, un lugar perfecto para la observación de aves Migas y yo nos adentramos en la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, declarada como tal por la UNESCO en 2013. La reserva abarca casi el 15% de la provincia de A Coruña con alrededor de 116.000 hectáreas marinas y terrestres. Con antiguos bosques atlánticos costeros, en la reserva existen casi medio centenar de hábitats de interés comunitario, que albergan hasta 300 especies protegidas. Es, además, un lugar privilegiado para los amantes de la ornitología como nosotros. Al caer la tarde nos pertrechamos con la ropa de camuflaje y el telescopio terrestre para observar aves: pudimos ver ejemplares de correlimos común, andarríos chico, el martín pescador o el zarapito real, entre otras muchas especies. Un pequeño molino tradicional escondido entre la vegetación en la Ruta del Agua, ejemplo del patrimonio rural gallego. Diputación de A Coruña

La belleza de la Costa da Morte Los inmensos acantilados definen una tierra marcada por ancestrales mitos y leyendas. No en vano, su historia está estrechamente unida a los trágicos naufragios que se han sucedido en sus aguas durante siglos. Dejamos la autocaravana en el concejo de Carnota y nos decidimos a hacer una ruta por el Monte do Pindo, conocido como el Olimpo Sagrado de los Celtas. Este macizo de granito, de más de 600 metros de altura, alberga un sinfín de leyendas en torno a las formas inspiradoras de sus rocas. Muy cerca, la desembocadura del río Xallas da lugar a la insólita Cascada del Ézaro. Conocida como el ‘Niágara gallego’, es la única de toda Europa que vierte sus aguas directamente al océano. A pocos kilómetros se encuentra lo que los romanos llamaron Finis Terrae, al considerarse durante siglos, el punto más occidental de la Tierra. Más allá no habría… Nada. Foto de la Cascada de Ézaro La cascada del río Xallas en Ézaro, una de las pocas en Europa que desemboca directamente en el océano, creando un espectáculo natural imponente. Diputación de A Coruña

Terras de Santiago, lugar de peregrinaje Por supuesto, esta etapa había que empezarla en Santiago de Compostela, concretamente en la Plaza del Obradoiro, el lugar de llegada de los miles de peregrinos que realizan el Camino a Santiago todos los años. Aquí se encuentra la majestuosa Catedral de origen románico, con elementos góticos y barrocos, que acoge los restos del Apóstol Santiago. Migas y yo dejamos atrás la ciudad y, tras recorrer unos 12 kilómetros en nuestra súper autocaravana, llegamos al Pico Sacro para descubrir esta elevación cuarcítica de gran interés geológico. Tiene forma de pirámide, por lo que su silueta se adivina desde cualquier punto de la comarca, así que le otorgamos el título de geodestino, cómo no. Está muy relacionado con el Camino de Santiago, por lo que muchos peregrinos terminan visitando también este pintoresco lugar en su aventura. El Pico Sacro, envuelto en historia y mitología, ofrece una de las vistas más emblemáticas del paisaje gallego. Diputación de A Coruña

El majestuoso río Tambre en las Terras da Comarca de Ordes El cauce del río Tambre nos sirvió de referencia para adentrarnos en el geodestino Terras da Comarca de Ordes. En innumerables ocasiones nos habréis escuchado decir que no hay nada más divertido que seguir el trazo de un río para descubrir lugares desconocidos. Este emblemático caudal de 125 kilómetros de longitud, nos va regalando parajes de una belleza inusitada. Atravesamos hermosísimos puentes históricos como el de Sigüeiro, datado en el siglo XIV, o el Puente Albar. Migas y yo decidimos hacer una pequeña ruta en los Pasos de Aiazo, en el municipio de Frades. Para sortear el río Tambre y sus canales, se mantienen los llamados “pasos” o “poldras”: hileras hechas de piedra dispuestas en el lecho del río para cruzarlos. Pasarela de madera sobre un arroyo en un entorno natural, ideal para rutas tranquilas en plena naturaleza gallega Diputación de A Coruña

Las cascadas de Ulla - Tambre – Mandeo En el centro de la provincia se encuentra el geodestino Ulla-Tambre-Mandeo, al que dan nombre los tres grandes ríos que lo vertebran. Desde el municipio de Toques, Migas y yo realizamos la Ruta de las Cascadas, un recorrido de alrededor de 9 kilómetros siguiendo el cauce del río Furelos, afluente del mítico Ulla. Para hacer esta ruta, de dificultad asequible, seguimos el sendero de pequeño recorrido PR-G166, que nos va descubriendo los maravillosos saltos de agua y cascadas que va dejando el río a su paso. El interés geológico también está presente en estas colinas, que cuentan con un sustrato compuesto por rocas como granito, gneis o esquistos. La Fervenza das Brañas desciende entre rocas y vegetación, mostrando la fuerza y belleza de los paisajes interiores de Galicia. Diputación de A Coruña

La fantástica Ría de Muros – Noia El cauce del río Tambre nos conduce de nuevo hacia nuestro siguiente geodestino: la Ría de Muros – Noia. ¡Volvemos al mar, Migas! En la ría da Estrela desemboca el Tambre, creando un precioso estuario que forma parte de la Red Natura 2000. Aquí se encuentra el Ponte Nafonso, un formidable puente de origen medieval con unos 270 metros de longitud y 20 arcos ojivales. Nos dirigimos al norte de la ría para visitar, a los pies del Monte Louro, la villa de Muros. El delicioso casco histórico de este pueblo pesquero tiene su origen en el siglo X y está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Disfrutamos mucho contemplando lugares preciosos como la Plaza de la Peixería Vella o la Colegiata de Santa María do Campo, una joya del gótico marinero. El puente medieval de Nafonso, sobre el río Tambre, refleja siglos de historia en sus arcos de piedra. Diputación de A Coruña