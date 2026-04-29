Claudia Polo en 'Las del Cadillac': "Instagram es el mayor generador de trastornos alimenticios"

La cocina será revolucionaria o no será. Es la premisa de la divulgadora gastronómica Claudia Polo, que arrasa en redes sociales con @soulintheKitchen. La creadora de las recetas más frescas y gran melómana es la nueva víctima del secuestro musical de Raquel Elices y Maria Canet en el nuevo episodio de Las del Cadillac. Un recorrido muy especial por las canciones de su vida y algunas de esas recetas "de andar por casa" con las que promueve la 'comida consciente'.

La comunicadora nos descubre también la profunda relación entre comida y música. A bordo del Cadillac, Claudia Polo hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca en su Zaragoza natal y avanza con canciones de Cala Vento, Novo Amor, Phoebe Bridgers o Porridge Radio y, por supuesto, suena uno de los temas de su banda Marina Domínguez. Ya puedes ver y escucharlo aquí:

Hacer la revolución desde la cocina (y con buen música) De sus primeros recuerdos musicales, “mis primas, Carlota y Carolina fueron mis prescriptoras”, a los culinarios: “mi padre es alguien que cocina mucho y que nos ha transmitido un cariño por el momento de cocinar y sentarse a la mesa”. Ese mimo y ese tiempo dedicado a la cocina es el que Claudia reivindica a través de su proyecto, desde donde intenta “ubicar la cocina en un lugar más doméstico, porque al entrar en Tik Tok o Instagram, pasa a ser entretenimiento y hay muchas recetas que son irreproducibles”. Dedicar tiempo a cocinar, destaca, es uno de los mayores actos de amor, pero también una forma de plantar cara al consumo desmedido: “cuando dejamos de cocinar, perdemos libertad y autonomía. La cocina doméstica no es un objeto de consumo”. Su discurso, consciente con el entorno, los productos y la forma de cocinar o alimentarnos, lo es también con las redes sociales: “Instagram es el mayor promotor de trastornos alimenticios del mundo”, reconoce en el videopodcast. Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - Soul in the Kitchen, cocina, música y revolución Escuchar audio

De los fogones a los escenarios con Marina Domínguez Aunque admite que, si le dieran a elegir entre música y cocina, se quedaría con la segunda, Claudia Polo es una melómana confesa. Asidua a conciertos en salas o en festivales, al música ha marcado hasta su historia de amor. En este secuestro musical, descubrimos a la gran melómana que hay detrás de Soul In The Kitchen, que puede gastarse mucho dinero en unos buenos tomates, pero también en conciertos y vinilos, pero también a la música. En 2025, fruto de “una noche de fiesta, como muchas de las cosas que surgen en la vida”, Claudia y sus amigas decidieron montar una banda, Marina Domínguez, que en 2025 publicó su primer EP, Todos a chica, y que, en la actualidad, se encuentra preparando nuevas canciones. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Claudia Polo 🌞 (@soulinthekitchen)“ “