¿Es posible trasladar el 'Guernica'? "El Barroquista" da la respuesta en 'La Retaguardia'

El debate sobre dónde debe exhibirse el Guernica de Picasso sigue abierto. La icónica pintura de 1937, símbolo del horror de la Guerra Civil española, se muestra junto a sus bocetos preparatorios en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde constituye la joya de la colección permanente.

Considerada una de las obras más importantes del siglo XX, muchos defienden que debería trasladarse al municipio vasco de Gernika, escenario del bombardeo perpetrado por la aviación alemana e italiana sobre la población civil que inspiró la obra.

Miguel Ángel Cajigal, conocido en redes sociales como ‘El Barroquista’, acude a La Retaguardia para analizar la viabilidad de ese traslado. A su juicio, la obra debería estar presente no solo en Gernika, sino también "en todas las poblaciones donde tuvieron lugar bombardeos sobre la población civil".

Uno de los cuadros más viajeros Picasso pintó el óleo sobre lienzo en París tras recibir el encargo de la Segunda República, con el objetivo de exhibirlo en el pabellón español de la Exposición Internacional de 1937. La intención era atraer la atención internacional hacia la causa republicana en plena Guerra Civil. No en vano, se trata de una de las pinturas más viajeras de su tiempo, en una época en la que estos traslados no eran habituales. Debido a sus grandes dimensiones, el lienzo se transportaba enrollado. Según explica el historiador del arte, al desclavarlo pierde tensión, lo que provoca que "lo primero que va a pasar es que se cuartee". Además, tras el traqueteo del viaje, el proceso de desenrollado resultaba especialmente delicado, hasta el punto de que "muchas veces saltaban trozos de pintura". De París viajó a Nueva York, al Museo de Arte Moderno (MoMA). Allí, los conservadores ya desaconsejaron que la obra siguiera desplazándose, y junto a Picasso acordaron que no regresaría a España hasta después de la muerte de Franco. Durante ese periplo, el cuadro fue enrollado y desenrollado más de 80 veces. Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - Crónica desde Nueva York sobre los preparativos y el traslado del "Guernica" a Madrid Escuchar audio

Una operación logística sin precedentes No fue hasta 1981, una vez finalizada la Transición democrática, cuando el lienzo cruzó de nuevo el Atlántico para instalarse en Madrid. Primero se exhibió en el Casón del Buen Retiro, dependiente del Museo del Prado, y desde 1992 forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía. El traslado dentro de la capital ya evidenció las enormes dificultades logísticas. Para evitar enrollar nuevamente la obra, se transportó extendida: hubo que derribar un tabique del Casón del Buen Retiro, utilizar una grúa y desmontar semáforos a lo largo del recorrido hasta el Reina Sofía, ya que el camión no podía pasar. 21.04 min La Retaguardia – 'El Barroquista' responde: ¿Es posible trasladar el 'Guernica'? Además, el operativo se llevó a cabo en pleno verano y al día siguiente de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en un contexto de máxima alerta ante posibles atentados, dado que la obra era considerada un objetivo potencial. Todo ello lleva al experto a considerar inviable un nuevo traslado fuera de Madrid. No solo por razones de conservación —ya que los restauradores lo desaconsejan—, sino también por la complejidad logística. Si moverlo dentro de la ciudad llevó horas para recorrer apenas un kilómetro, trasladarlo al País Vasco implicaría intervenciones de gran escala, como desmontar infraestructuras en carreteras. “Técnicamente —concluye—, nadie ha pensado realmente en lo que supondría”.