"Cuando conocí a Pablo Picasso y hablé precisamente con él sobre la situación legal" del cuadro "Guernica" se interesó por el mural, señaló el periodista José María Armero en una entrevista en Radio Nacional de España el 14 de marzo de 1980. En el programa El estado de la cuestión explicó que hacia 1970 "un grupo de españoles, principalmente juristas, estudiamos la posibilidad de trasladar el cuadro "Guernica" del Museo de Arte Moderno de Nueva York al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabíamos que en aquellas circunstancias, durante la vida del anterior jefe del Estado (el dictador Francisco Franco) no era posible traer el cuadro a España".

El corresponsal de RNE en los Estados Unidos Javier Martín Domínguez, diferentes periodistas de los servicios informativos y algunas de las principales personas implicadas en el traslado explicaron en la radio pública cómo se produjo. Rescatamos del archivo algunas de las voces que se pudieron escuchar.

"Entendimos que había una solución que en aquellos momentos nos parecía aceptable y es que el cuadro que representa un ataque, la violencia, la guerra, todas las guerras presidiera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un cuadro que ya no tiene nada que ver con una guerra concreta, con la guerra civil española, sino que es un grito universal contra la violencia estuviera presente en una sala en la que se decide el ser y no ser, la paz y la guerra. Fue entonces cuando un grupo de juristas sin encargo de nadie empezamos a estudiar la situación legal del cuadro en el Museo de Nueva York, las circunstancias que habían llevado al cuadro allí, el testamento y las cartas de Pablo Picasso, el papel de los abogados de Picasso, el papel de la familia de Picasso".

¿El Prado? ¿Barcelona? ¿Guernica? ¿Málaga?

"El deseo de Pablo Picasso era que el cuadro fuera colgado en el Museo del Prado, no olvidemos que el encargo del cuadro que le hace personalmente el director general de Bellas Artes del Gobierno de la República Josep Renau coincide con el nombramiento de Picasso como director del Museo del Prado. Es lógico que esas dos ideas ya formasen un conjunto en el pensamiento de Pablo Picasso, sin embargo a mí personalmente no me hace una gran ilusión, no veo el cuadro "Guernica" en el Museo del Prado que ya es una pinacoteca suficientemente importante y que tiene ya la personalidad propia para ser la más importante del mundo. Hubiera sido distinto si en Madrid hubiera un auténtico museo de arte moderno o incluso un museo de Pablo Picasso".

"Me consta la relación entrañable que Pablo Picasso, desde hace muchísimos años, tenía hacia la ciudad de Barcelona, muy unida a su vida, dónde está la colección más importante que hay en España de Pablo Picasso. Él tuvo allí unas relaciones íntimas, hizo donación de muchos cuadros, a mí me parece que realmente Barcelona sería uno de los lugares a considerar. La ciudad de Guernica es el motivo del cuadro. Lógicamente en aquellos momentos, Pablo Picasso no pudo pensar que Guernica fuera el emplazamiento, pero después, hoy, tal vez tiene un cierto sentido que el motivo que inspira el cuadro sea también la razón que pueda llevar el cuadro a un emplazamiento en la villa de Guernica, sobre todo si se llega a construir ese centro cultural que un comité ha formado y que tiene el sueño de realizar. Málaga es la ciudad donde Pablo Picasso nació, creo que también es un motivo suficiente. Yo no soy una autoridad para opinar de este tema".