¿Es el terror el género más querido y a la vez el más maltratado? Esta y otras preguntas en 'Rebobinando'

En esta tercera entrega de Rebobinando, David Sainz se lanza a hablar de las películas del terror. Según distintas informaciones, solo el 20% de la población disfruta de este género. Sin embargo, estas cintas se cuelan siempre entre los primeros puestos de las más taquilleras. "¿Es el fan del terror un flipado?", se pregunta el presentador. Esta y otras preguntas se contestan a lo largo del videopodcast, que cuenta en esta ocasión con el monologuista Manuel Partida, el youtuber Ezequiel López (más conocido como Zequio), la artista digital Rebecca Vilches y José Antonio Carretón, famoso por su faceta como rapero "Legendario".

Durante la charla, los cinco amigos coinciden en que el cine de terror es un género maltratado y a la vez uno de los más queridos por el público. No obstante, la innovación escasea en los últimos años. "Cuesta ver una peli diferente", reflexiona Manu Partida. Los giros de guion, los personajes y hasta los sustos son ya más un cliché que un intento de sorprender al espectador, como los momentos en los que los protagonistas abren una nevera o un espejo del baño. Además, se quejan de que parte de la audiencia se "avergüenza" de ver estos filmes y se justifica diciendo que en realidad solo consumen "terror elevado". "Es una escalera moral que se inventa la gente", admite el rapero Legendario.

Zequio saca a relucir otra de las dificultades de estas películas, especialmente con el paso del tiempo: el público se ha acostumbrado a pensar que si una cinta no ha generado ningún susto, automáticamente es mala. Esa exigencia es una prueba más del maltrato del público. "Legendario", en la misma línea, cree que tampoco ayuda que en los tráilers aparezcan los sobresaltos, ya que no invitan a acudir a las salas. "Solo hay que ver el primer tráiler", coincide Ezequiel López.

De La bruja de Blair a Nosferatu: todo cabe en el género David Sainz trae para debatir "una de las películas más criticadas de la historia": El proyecto de la bruja de Blair (1999). La cinta, en realidad un falso documental, funcionó muy bien porque contó con una gran campaña de marketing. Además, los comienzos de internet ayudaron a acrecentar la leyenda sobre la desaparición de tres jóvenes en un bosque de Maryland (Estados Unidos). "Nos la comimos", reconoce José Antonio Carretón. A día de hoy, sigue siendo un referente para los cineastas que se lanzan a rodar por primera vez. Rebecca y José en 'Rebobinando'. RTVE La cinta no está llena de sustos, como sí ocurre en otras de su género; la sugestión juega un papel primordial. Según cuenta Sainz, a los actores se les dejó leer superficialmente el guion y, día a día, improvisaban a partir de las notas que le dejaba el equipo de producción. Se rodó todo en ocho jornadas y, además de la presión de tener que estar siempre en personaje, no les dejaban dormir mucho y se les fue dando cada vez menos comida. Fue el precedente para "aprovechar las nuevas tecnologías para reenfocar el género", explica José Legendario. Siguieron su estela años después otras como Paranormal Activity, REC o Host; esta última surgió durante la pandemia de coronavirus. Zequio propone analizar la saga Scream, que comenzó sus andanzas en 1996. "Creo que cada vez su parodia se va diluyendo y va siendo más innecesaria porque el slasher —un subgénero centrado en los asesinatos—ya no está en su mejor momento", confiesa. El youtuber critica también que la saga no se mueve más allá de sus propias reglas, lo que denota su falta de originalidad. Tampoco ayuda que haya gente que no detecte el concepto de parodia, subraya Ezequiel López. Manu Partida, por su parte, se centra en Saw y lanza algún que otro spoiler —por aquí de momento no lo adelantamos—. Durante las diez películas, de las que solo la primera fue dirigida por James Wan, se basan en los puzles diseñados por John Kramer (Jigsaw). Manuel Partida y Ezequiel López conversando en 'Rebobinando'. RTVE "Legendario" saca a relucir Nosferatu, la versión de 2024 de Robert Eggers. Su propuesta está basada en el mítico Drácula, de Bram Stoker y cuenta, entre otras estrellas, con Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård y Willem Dafoe, quien ya participó en otra película de vampiros: La sombra del vampiro. En esta ocasión, el rodaje tuvo lugar en castillos reales de Rumanía y la iluminación se basa en velas y antorchas. "Ha mantenido esa atmósfera asquerosa [de la original de 1992]", cuenta el rapero. Rebecca Vilches cierra el repaso de las cintas de Ary Aster. "Me gusta mucho su cine, pero me ha puesto muy mal", confiesa la artista. Con Hereditary (2018) lo pasó bastante mal y cada vez que suena la banda sonora se le ponen los pelos de punta. "Eso es que han hecho bien la película", replica Manu Partida.