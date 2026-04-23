RTVE Play estrena 'El Método Delicious', con Marta Sanahuja

Después de llegar a ‘MasterChef’ como nueva jueza, Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) nos invita a su casa en 'El Método Delicious', el nuevo formato donde explicará su filosofía de vida y se dará a conocer tal y como es. Todo ello, a través de platos que marcaron diferentes hitos en su carrera. Marta reformulará estas elaboraciones para mejorarlas, simplificarlas y hacerlas accesibles a todos los públicos. Cada martes, un nuevo programa en RTVE Play y en su nuevo canal EN PLAY, y cada miércoles en YouTube.

'El Método Delicious', producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, se sostiene en tres pilares: probar, crear y acercar. Semana a semana, Marta Sanahuja probará vistosas recetas para crear su propia versión saludable y así acercar cada elaboración al público, adaptándolas según las necesidades.

En el programa de estreno conoceremos el origen de Delicious Martha a través de las galletas de mantequilla que le permitieron superar su etapa más oscura y con las que inició el camino para convertir la cocina en el eje central de su vida.

Las famosas galletas de mantequilla de Marta Sanahuja

Marta cocinará desde un punto de vista divulgativo y, a través de sus delicious tips, enseñará a sustituir unos ingredientes por otros y a hacer cocina de aprovechamiento, para ahorrar tiempo y dinero. 'El Método Delicious' es un programa para aprender a cocinar y disfrutar, no solo del resultado, sino también del proceso.

Con una comunidad consolidada que supera los cinco millones de seguidores en redes sociales, Marta Sanahuja, conocida como @DeliciousMartha, es uno de los mayores referentes de la gastronomía digital en España. Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Barcelona, descubrió que su vocación era la cocina y decidió fusionar ambos mundos en su blog Delicious Martha, un espacio en el que comenzó a compartir recetas, experiencias y contenido culinario por el que recibió el Premio Bloguera de Oro, otorgado por el Canal Cocina. Lo que comenzó como un hobby, se acabó convirtiendo en su trabajo. Pero todo tiene un método y es el momento de descubrir el suyo.

Con este formato, RTVE Play refuerza su compromiso con los programas que amplifican el universo de ‘MasterChef’, amplía su catálogo de programas de cocina y refuerza su apuesta por la difusión de la cultura y la gastronomía como parte de la identidad cultural de España. Además, 'El Método Delicious' encaja con el compromiso de servicio público de la corporación.