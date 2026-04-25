Meryl Streep y Tommy Le Jones quieren recuperar la pasión y lujuria en ''Si de verdad quieres', una comedia sin edad

Meryl Streep es Kay y Tommy Lee Jones es Arnold, su marido en Si de verdad quieres. Llevan más de 30 años compartiendo sus vidas y la pasión inicial ha ido derivando en una insoportable monotonía y un tedio que a Kay le cuesta soportar. Ella quiere que volver a encender la chispa del deseo, e incluso abrir la puerta del dormitorio a la lujuria, y decide tomar cartas en el asunto y busca a un terapeuta sexual. Así conoce al doctor Bernie Feld, interpretado por Steve Carell, que tiene la consulta en Hope Springs. Y allí acude con Arnold, aunque este lo hace a regañadientes. Meryl Streep y Tommy Lee Jones hacen una estupenda pareja y la película explota el carácter, y el físico, de cada uno para recrear los conflictos de pareja y remarcar el carácter de cada uno de ellos.

Un reparto estelar El proyecto inicial contaba con Jeff Bridges en el papel de Arnold, pero finalmente recayó en Tommy Lee Jones. El resto del reparto se fue formando poco a poco y, con cuentagotas, se anunciaron los nombres de Elisabeth Shue y Joan Smart (que arrasa con la serie Hacks). La gran sorpresa fue el nombre de Mimi Rogers, icono del cine de los 80.

El director de El diablo se viste de Prada Hubo más cambios. Resulta que el primer director que abordó el proyecto fue Mike Nichols, con quien Mery Streep ya había trabajado en películas tan relevantes de su filmografía como Silkwood (1983), Se acabó el pastel (1986) y Postales desde el filo (1990) y en la miniserie de HBO Angels In America (2004). Pero no pudieron añadir un título más a esta lista y la dirección se le encomendó a David Frankel, que había rodado con Meryl Streep El diablo se viste de Prada y se ha hecho cargo también de la secuela. Tommy Lee Jones y Meryl Streep RTVE

Tommy Lee Jones, un tipo sexi Frankel disfrutó trabajando con este reparto, especialmente con Tommy Lee Jones, que cambiaba de registro para demostrar sus dotes para la comedia. "Tommy es un actor extraordinario, pero además es sexi. Y era importante tener a alguien que interpretara el papel junto a Meryl y que ella lo encontrara realmente sexi, para que se pudiera imaginar una historia sexual entre ellos que se había extinguido", contaba a AARP. Los dos actores, con mucho talento, hacen creíbles todas las escenas, incluso las de cama. "Los temas relacionados con el sexo son delicados pero son universales. Nadie cree tener suficiente sexo, ni adolescentes ni personas de setenta años. Y esta película trata sobre la intimidad, y Meryl y Tommy estaban entusiasmados por abordar ese tema. No mostraron ningún reparo en el rodaje. Son dos profesionales".

Un proyecto que nadie quería Resulta curioso que el guion llevaba años guardado en un cajón, porque no había manera de sacar el proyecto adelante. "Estaba en una de esas listas de Hollywood: las 40 mejores películas no producidas de la década, o algo así. Y David lo leyó y lo entendió, supo que era bueno y se preguntó por qué nadie quería hacerlo. Y esto me sedujo. Me gustan las cosas que parecen estar marcadas por un problema. También pensé que tenía entre manos algo muy gracioso, pero a la vez era algo muy real. Y eso me interesó mucho y dije que sí", contaba Meryl Streep. Meryl Streep y Tommy Lee Jones RTVE La actriz entendió el personaje desde el principio, y empatizó con Kay. Pero Tommy Lee Jones lo sintió como ajeno, pues representa todo lo contrario a lo que él tiene en su vida personal. "Yo llevo 18 años viviendo con mi esposa. No ha habido ningún problema. Nos llevamos bien y nos queremos mucho", decía sobre su relación con Dawn Laurel-Jones. Meryl Streep, por su parte, tenía una mirada diferente a la historia de Kay y Arnold. "Creo que la vida es larga y que uno pasa por muchas etapas como ser humano. En un matrimonio largo se viven todo tipo de situaciones: momentos de gran alegría y de profunda tristeza, y momentos que ponen a prueba —y a la vez fortalecen— la relación. A menudo es difícil descubrir una nueva faceta del otro cada día, y a veces es bueno fomentar esa perspectiva".