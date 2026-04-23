Máximo Huerta en 'Menudo Cuadro': "La televisión es una trituradora humana"

Para Máximo Huerta "la infancia no se acaba nunca" y se ha convertido en uno de los territorios más fértiles de su literatura. A ella vuelve en su novela Mamá está dormida y sobre ella habla en el nuevo episodio de ¡Menudo Cuadro! con David Insua, David Andújar y Carlota Corredera, coincidiendo con el Día del Libro. "Como mi infancia no fue amable, revisitarla con la escritura se convierte en la única forma de cambiarlo", confiesa.

Su nuevo libro refleja parte de la vida personal del escritor y periodista valenciano, algo de lo que habla en este episodio. "Mi infancia no fue divertida, claro que hubo momentos buenos; pero la familia no fue refugio", confiesa. Un hogar en el que "no se verbalizaban los te quiero" o se hacía cuando ya era tarde.

La televisión, esa trituradora humana Tras más de veinte años siendo uno de los rostros destacados de la televisión española, Máximo Huerta ha construido una sólida trayectoria profesional. Comenzó como copresentador de informativos, trabajó durante años junto a Ana Rosa Quintana y, más tarde, fue presentador del magacín A partir de hoy en Televisión Española, del que dice guardar muy gratos recuerdos. Sin embargo, echando la vista atrás, es consciente de que "la televisión es una trituradora humana". Lo dice en referencia a los egos propios y ajenos y "porque en la tele hay que esperar mucho y te quemas a una velocidad superior al resto de profesiones", como le dijo una vez a Tania Yasera. ¡Menudo cuadro! ¡Menudo cuadro! - Máximo Huerta Escuchar audio

La etapa profesional más dura de Máximo Aunque haya muchos fans de la nostalgia del pasado, Máximo también reconoce, como ya lo hizo Jesús Vázquez hace unos días en Al cielo con ella, que cualquier tiempo pasado no fue mejor. "Yo no llegué a inventarme que tenía novias, pero sufrí el silencio que me coarté mucho", confiesa sobre el tiempo en el que permaneció en el armario público. "Me he contenido, me he autocensurado. Jamás lo he pasado tan mal como cuando salió Sé lo que hicisteis. Algunas veces hicieron bromas durísimas con la sexualidad y me sentí ridiculizado. Luego, con Patricia Conde y Ángel Martín, genial, lo hablé con ellos y lo entendieron. Son heridas cerradas, pero, en aquel momento, vi mi pluma en un espejo y fue terrorífico, vivía con miedo a moverme delante de una cámara".

Por qué perdió y recuperó la "o" de su nombre Esta historia no la ha contado tantas veces. Muchos creen que Màxim recuperó la "o" de Máximo tras su breve periodo como Ministro, para hacer un borrón y cuenta nueva, pero no es así. "La reivindico porque es mía". Cuando comenzó a hacer sus primeros pinitos en Canal Nou, "la cadela pedía que valenciarizáramos el nombre". Años después, y tras reconciliarse con su padre ya fallecido, con quien comparte nombre, Máximo decidió recuperar una letra que era suya. ““