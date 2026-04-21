Guille Galván avanza fecha y nombre de su disco en 'Las del Cadillac': "He tardado 45 años en quitarme el complejo de mi voz"

Compositor de la banda sonora de toda una generación, tras más de 25 años junto a Vetusta Morla, Guille Galván emprende una nueva aventura en solitario. "He tardado 45 años en quitarme el complejo de mi voz. Siempre me ha dado mucho reparo escucharme", confiesa en el podcast Las del Cadillac, pocas semanas antes de lanzar su primer disco en solitario del que desvela su nombre y su fecha de estreno.

El compositor madrileño charla con Raquel Elices y María Canet, en un viaje musical muy personal, donde desvelas las canciones de su vida y avanza algunos detalles en primicia de Nadie con ese nombre vive aquí, nombre del debut que verá la luz el próximo 8 de mayo. Un trabajo que le mueve a otro plano personal y profesional: “te conviertes en intérprete. Es la diferencia que podría haber entre ser guionista y ser actor. Ese es trabajo más grande, el de encontrar una voz que no sea la mejor, sino la que más transmita”. Descúbrelo todo en este "secuestro musical" de cine.

De locales de ensayo a la prueba de sonido "Alguna vez he estado en la trasera de un coche contra mi voluntad. Fui detenido por la policía", confiesa. Con este punto de partida arranca el nuevo viaje musical en Las del Cadillac, EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Guille Galván hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca en su local de ensayo, parte esencial de su historia con Vetusta Morla, y ahora en su camino paralelo en solitario, avanza con canciones de Joaquín Sabina, Los fabulosos Cadillac, Albert Pla o Quique González. Además, también suena su último single, Los Motivos. Pasen y disfruten del viaje. Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - Guille Galván, nadie con ese nombre vive aquí Escuchar audio

Un viaje de cine, trazado con canciones y películas Bajo la premisa de escoger canciones que “me ayudaran en un secuestro o que formaran parte de la banda sonora de películas”, el viaje musical que propone Guille Galván es indisociable del universo audiovisual. “Me gusta mucho trabajar a base de imágenes, quizás porque tengo esa formación audiovisual, me gusta mucho el camino de ida y vuelta, construir a partir de imágenes”, comenta. La célebre melodía de Carros de fuego (1981), obra de Vangelis, recuerda, fue la primera que tocó con un instrumento. Junto a Vetusta Morla ha participado en la elaboración de bandas sonoras del cineasta Martín Cuenca como La Hija (2021) o El amor de Andrea (2023), o más recientemente, en solitario, Madrid Exterior (2025), una película de Juan Cavestany donde Galván ha experimentado con los propios sonidos de la ciudad como un instrumento más y cuya diseñadora del cartel de la película, Susana Blasco, también ha creado la portada del primer disco en solitario de Galván, el cual puedes ver aquí: Portada del primer disco en solitario de Guille Galván, NCENVA (Susana Blasco con fotografía de Laura C. Vela) 5