París como nunca te lo han contado

En nuestra guía de viajes de Aquí la Tierra no siempre nos quedamos en los límites de nuestra geografía, a veces viajamos al extranjero buscando joyas para visitar. Esta vez la ciudad elegida ha sido París, la conocida como ciudad del amor. Hasta allí ha viajado el reportero Juan Pablo Carpintero para contarnos cuáles son los imprescindibles que no pueden faltar en nuestra ruta por la famosa capital.

La Torre Eiffel Es el emblema de la ciudad y no es para menos. Con 330 metros de altura, todos los ojos se fijan en ella. Fue construida en 1889 por Gustave Eiffel y tiene 18.000 piezas metálicas. Aunque ahora es un icono de París, en sus inicios su construcción fue muy polémica. Los ciudadanos no querían que hubiese algo más alto que Notre Dame y otras iglesias, pero, hoy en día, es el monumento de pago más visitado del mundo con una media de veinte mil personas al día.

La Basílica del Sacré-Coeur Es una basílica de cúpulas blancas ubicada en lo alto de la ciudad. Este monumento tiene algunas curiosidades que la hacen única, como que se “limpia sola” con el agua de lluvia, ya que está construida con piedra travertino, que al mojarse suelta una sustancia blanca que mantiene la fachada siempre clara. Además, también alberga una de las campanas más grandes y pesadas del mundo, que pesa casi 20 toneladas.

La baguette Juan Pablo ha dejado a un lado las croquetas para visitar la panadería The Pompete Bakery, donde ha conocido los secretos de este símbolo francés. No tiene mucho misterio, la palabra baguette significa “barra”, y se dice que Napoleón mandó crear esta forma alargada para que los soldados pudieran llevar el pan fácilmente oculto en sus uniformes. Para crear una baguette perfecta hay que amasar, bolear, darle forma y dejarlo reposando una hora. Después, hornear… ¡y a comer!