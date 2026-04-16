Sabiote, el tesoro jienense que enamoró a Santi Rodríguez

En nuestra ruta por la geografía española, hemos encontrado Sabiote, un precioso municipio de Jaén, que nos recibe con un enorme castillo y una explanada llena de olivos. Una imagen singular que conquista a todo el que lo visita, y eso le ha pasado al actor y humorista Santi Rodríguez que no ha querido irse de allí sin recorrerla de principio a fin y sin probar su plato más típico.

Historia y arquitectura El punto más importante de la localidad es el Castillo de Sabiote, un castillo-palacio único. Se creó originalmente en el siglo XIII, pero más tarde, Francisco de los Cobos compró la villa y convirtió la fortaleza en una residencia palaciega. Entre sus características destacan la ubicación estratégica, ya que se encuentra por debajo del nivel del pueblo. Además, el recinto cuenta con murallas y ventanas para los cañones. Unos cañones que ya no están porque fueron fundidos para fabricar campanas más grandes para una iglesia. Además de esta joya arquitectónica, Sabiote posee un recinto amurallado con torreones y la Puerta de los Santos o de Chiringote, considera uno de los rincones más bonitos de la villa.

Unas vistas preciosas Desde el castillo se puede observar un precioso mar de olivos. Una vista que abarca el Parque Natural de Sierra Mágina, Cazorla, Segura y las Villas, la comarca del Condado y Sierra Morena. Las vistas desde el Castillo de Sabiote