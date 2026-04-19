Copons, el micropoble que vol recuperar el comerç local per atraure famílies
- L'Ajuntament de Copons aposta impulsar els seus comerços per atreure més habitants
- Fes-me viral descobreix la fundació Canpedró i el seu projecte de Gastronomia Solidària
A Catalunya actualment hi ha 484 micropobles, municipis que tenen menys de 1.000 habitants. Ocupen el 50% del territori català, però cada vegada perden més persones. Per revertir aquesta situació, molts ajuntaments aposten per invertir en projectes que impulsin el comerç local. D'aquesta manera, volen atraure gent jove, sobretot famílies, perquè es quedin a viure als pobles. Un d'ells és Copons, a l’Alta Anoia.
Copons, un exemple de micropoble
Fes-me viral visita Copons on hi viuen 358 habitants. Aquest poble havia estat un dels municipis destacats a la comarca durant l’època de la industrialització, però amb la caiguda de les fàbriques i del comerç local va anar perdent població. Malgrat això, la bellesa de les seves cases senyorials no s’ha perdut i també és un lloc popular entre els excursionistes pels paratges naturals que l’envolten.
La recuperació dels comerços locals
Actualment, l’Ajuntament de Copons està intentant recuperar comerços i serveis que s’havien perdut, com el forn de pa o la perruqueria. Un dels projectes que més crida l’atenció a les famílies que volen allunyar-se de la ciutat i anar-hi a viure és el de l'escola rural, que compta amb al voltant de 70 infants i aposta per una metodologia innovadora. Aquest ha estat el primer pas per revertir el despoblament.
Entre aquestes parelles i famílies joves que han arribat a Copons destaca el matrimoni format per Sara i David, que fa uns mesos va decidir tornar a obrir el forn de pa que feia més de 10 anys que era tancat. "El primer dia que vam obrir la gent feia cua al carrer esperant-nos i aplaudint-nos", explica Sara al programa.
Arrel de l'èxit del forn, l’Ajuntament s’ha proposat tornar a obrir la perruqueria del poble. El consistori està reformant un local per oferir-lo de franc a un professional que vulgui tornar a impulsar aquest negoci. Josefina, l’antiga perruquera que es va jubilar fa un temps, parla a Fes-me viral de la necessitat de recuperar-lo: "Tu saps el que era per a les dones del poble venir a la meva perruqueria?"
“No volem ser un poble de pas entre Igualada i Andorra“
Per a Àlex Prehn, alcalde de Copons, és important que es doni a conèixer el municipi per tal d’animar la gent a anar-hi, no només de passada, sinó per quedar-s’hi a viure: "No volem ser un poble de pas entre Igualada i Andorra." Aconseguiran les parelles de Fes-me viral posar Copons al focus de les xarxes?