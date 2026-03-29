L’hort comunitari de Mas Duran: espai de salut, inclusió i convivència
- El projecte de l'hort comunitari de Mas Duran promou la salut emocional, la sostenibilitat i el vincle amb la comunitat
- El poble de Montgai reivindica l'ofici saboner amb la Fira Net del Sabó a Fes-me viral
A l’hort comunitari Mas Duran es cultiva en grup i els vegetals que es recullen es reparteixen entre tots. No hi ha parcel·les individuals, ni objectius de producció. El fruit que s’emporten els participants d’aquest hort és invisible: autoestima, amistats, rutina i benestar. "Fem activitats vinculades a la cura de l'hort per treballar aspectes com generar xarxa, potenciar la salut i el benestar i potenciar l’empoderament i la inclusió", explica a Fes-me viral Marta Márquez, responsable terapèutica del projecte.
Més enllà de la collita
Mas Duran no és un hort convencional ni productiu. No es busca omplir cistells, sinó cuidar-se mútuament. Les activitats es fan sempre de manera col·lectiva i el que es recull es reparteix a parts iguals. "És un projecte en què fem activitats relacionades amb l'hort i es treballa comunitàriament. No és un hort d'autoconsum on cadascú té el seu trosset; tot el que es fa, es fa en grup", assenyala Márquez.
Aquesta iniciativa municipal, promoguda per l'Ajuntament de Montcada i Reixac, compta amb la gestió de la cooperativa Tarpuna i ofereix un entorn en què persones derivades del CAP, serveis socials o veïnat motivat poden reconnectar amb la natura i amb ells mateixos. Jana González, educadora i dinamitzadora del projecte, destaca que tothom pot formar-ne part: "Qualsevol persona és benvinguda! L'hort té moltes tasques molt diferents que permeten que qualsevol persona pugui participar-hi."
Un espai segur per a tothom
Amb activitats durant tot l’any i un ambient acollidor, l’hort ofereix molt més que una activitat de lleure. Es converteix en rutina, en espai segur, en lloc de retrobament amb un mateix i amb els altres. "Aporta beneficis a les persones, tant a nivell físic, perquè ja s'han d'activar, com a nivell social, per poder sortir una mica d’aquest aïllament que es viu tant en aquesta societat avui en dia", exposa la responsable.
"És saludable i per a tot va molt bé. L'aire, l'ambient… Aquí et marxen tots els mals", comenta Cesi Hernández, de 86 anys, que participa en aquest hort des de fa tres anys. I no és l’única persona que ha experimentat el poder transformador de l’hort: altres participants relaten que han tornat a dormir bé, que han recuperat l’autoestima o que han fet noves amistats després de molt temps.
“Iniciatives com aquestes són fonamentals“
Els dimarts i dijous al matí, i els dimecres a la tarda, Mas Duran es transforma en una petita comunitat de persones que cultiven, riuen, cuiden la terra i es deixen cuidar a ells mateixos. I quan toca collir, tothom rep una part. Però el més valuós no és el pes de les faves: és tot el que han compartit mentre creixien. "Iniciatives com aquestes són fonamentals", afirma Marta Márquez. "És important que la gent pugui viure aquesta experiència per posar en valor el que t’aporta estar en contacte amb la terra i tenir-ne cura", conclou. Aquí, el que es cultiven són oportunitats. I el que es recull, dia rere dia, és vida.