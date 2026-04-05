La història inspiradora d'en Baba a la fundació Canpedró
Enmig d'un dels moments més crítics de la recessió a Espanya, la fundació Canpedró va crear el projecte Gastronomia Solidària, un concepte innovador que combina gastronomia i serveis per oferir oportunitats formatives i laborals a persones en risc d'exclusió social.
A banda d'oferir una proposta gastronòmica variada amb cuina de mercat i d'autor que inclou serveis de càtering, xefs i restauració a domicili, entre altres, la fundació Canpedró compleix amb una funció social molt important. Al programa Fes-me viral s'explica la història d'en Baba, que resumeix a la perfecció què és Gastronomia Solidària.
Projecte solidari enmig de la crisi
Al 2012 era comú veure persones i famílies senceres amb infants al carrer que buscaven menjar als contenidors. Llavors hi havia molts menjadors socials amb restriccions d'edat, on només podien accedir majors de 18 anys, i per tant els infants no hi podien entrar. Els nens es quedaven a fora mentre els pares recollien el menjar.
La Teresa, membre de Canpedró, explica que la fundació neix de la necessitat de crear un concepte diferent dels menjadors socials en els quals els menors d'edat també hi tinguessin cabuda. El projecte Gastronomia Solidària s'origina a partir de la voluntat de donar-li un impuls a la fundació, que patia pels pocs recursos en ser un servei social.
De ser usuari d'un menjador social a treballar-hi
El Baba és un dels cuiners de Canpedró. Inicialment era usuari de la fundació. Vivia sol, sovint dormia al carrer. Després de molt temps de compartir vivències amb els treballadors de Canpedró, "Baba ara forma part de l'equip i de la història de la fundació amb Gastronomia Solidària", tal com explica la Teresa.
“Amb el projecte volem tancar la roda dels nostres usuaris“
"Amb el projecte volem tancar la roda dels nostres usuaris", comenta la Teresa. En aquest sentit, Canpedró ofereix feina als seus usuaris a través de la regularització de la documentació. "Podem oferir-los el que necessitem tots, la nostra nòmina, independència i llibertat", diu la treballadora de la fundació.
“No hi ha un Baba, hi ha molts que necessiten l'oportunitat“
Ja fa quatre mesos que el Baba treballa al projecte. "Soc molt feliç perquè som un equip feliç. Sempre ens ajudem entre nosaltres", afirma el cuiner de Canpedró. Malgrat tot, hi ha molta feina a fer. "No hi ha un Baba, hi ha molts que necessiten l'oportunitat", conlou la Teresa. I és que a Canpedró el més important no és el plat, sinó el recolzament i l'acollida a persones desfavorides.