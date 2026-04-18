Eduardo Noriega, Jarabe de Palo y Amaral en 'La novia de rojo', una comedia romántica italiana muy española
- El universo sobre mí y Depende forman parte de la banda sonora de esta película transalpina
- Sarah Felderbaum ha definido a su personaje, Roberta, como una mujer "fuerte e independiente"
De Eduardo Noriega se ha dicho que es un actor guapo, seductor e irresistible, pero ahora además expande su encanto hablando italiano. El actor español y la actriz italiana Sarah Felberbaum son León y Roberta, los protagonistas de La novia de rojo.
La premisa es tan disparatada como interesante: tras fingir hacerse pasar por el padre del hijo recién nacido de una mujer que acaba de conocer en un autobús mientras ella rompía aguas, León y Roberta deciden organizar una boda falsa para quedarse con el dinero de los regalos. Él es un reportero de guerra, hastiado de los conflictos, y ella proviene de una familia adinerada, pero está en el paro.
Una mujer "fuerte e independiente"
Sarah Felderbaum ha definido a su personaje como una mujer "fuerte e independiente". La actriz defiende su interés por construir mujeres complejas: "Puedes acabar haciendo siempre lo mismo y yo he intentado evitarlo incluso diciendo que no a trabajos importantes". La protagonista muestra sus contradicciones profundas cuando ni siquiera encaja en el plan que ella misma ha diseñado.
Gianni Costantino ha explicado en entrevistas que la película nace de una reflexión generacional sobre la inestabilidad emocional y la precariedad económica de los 'cuarentones', atrapados en una expectativas heredadas inalcanzables y un presente y un futuro inciertos. "Cuando la escribí sentía la urgencia de contar la precariedad existencial de los cuarentones", afirmaba el director.
Una película dentro de la película
Constantino define la cinta como una "comedia de máscaras", donde todos los personajes "interpretan un papel incluso cuando creen estar siendo ellos mismos". La película se rodó en Puglia (al sur de Italia) y Malta, dos localizaciones elegidas para ofrecer una sensación de espacio "neutral". Se trata de una huida emocional: la boda es una mentira, pero es una oportunidad para ambos para comenzar de cero un lugar donde nadie les conozca.
El director aseguraba que el set de rodaje funcionó como un "mosaico constante de escenas paralelas" en el que todo el rato sucede algo, típico de las comedias corales del cine italiano. La aparición de Eduardo Noriega aporta un toque exótico, un extranjero que entra en un entorno muy local. Gianni Constantino concibió muchas escenas de grupo (especialmente las de la boda falsa) con una lógica de improvisación controlada.
Lo más chocante es la banda sonora, en la que destacan temas como El universo sobre mí, de Amaral, y Depende, de Jarabe de Palo, que ponen la otra nota española a esta divertida y alocada comedia romántica italiana.
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