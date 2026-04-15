Receta de tarta vintage en atril con relleno de trufa de 'Top Chef'

Para el bizcocho:

460 ml leche

30 ml vinagre

4 huevos

320 ml aceite de girasol

600 gr azúcar

10 gr bicarbonato

470 gr harina

Pasta de vainilla al gusto

Para el swiss buttercream

600 gr mantequilla

400 gr azúcar

200 gr clara

Colorante al gusto

Saborizante al gusto

Para la trufa de chocolate:

350 gr de nata

300 gr chocolate negro

Aromatizar al gusto

Para el bizcocho: Mezclamos la leche con el vinagre Añadimos huevos, aceite y vainilla y reservamos En otro bol, mezclamos el azúcar, la harina, bicarbonato y añadimos la mezcla de los líquidos Batimos para integrar la harina Lo vertemos en el molde Horneamos a 180º Para el swiss buttercream Mezclamos al baño maría las claras y el azúcar Poner en la batidora con las barillas y batir hasta que enfríe Bajar la velocidad de la maquina para añadir la mantequilla en trozos, después subir a máxima potencia y mezclar Colorear o saborizar al gusto Para la trufa de chocolate: Calentamos la nata con el aroma deseada y volcamos encima del chocolate negro hasta quedar homogéneo Enfriamos y reservamos hasta su uso