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Receta de tarta vintage en atril con relleno de trufa de 'Top Chef'

  • Una delicia sobre lienzo es esta receta que tanto le gusta al cocinero Paco Roncero
  • Descubre las mejores recetas de Top Chef y... ¡Ponte a cocinar!
Receta de tarta vintage en atril con relleno de trufa de 'Top Chef'
Receta de tarta vintage en atril con relleno de trufa de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Si hay una receta que le gusta al cocinero Paco Roncero es esta. Y es que, no solo destaca por su increíble sabor, sino también por su elegante y moderna presentación. ¿Te atreves a cocinarlo en casa?

Tarta vintage en atril con relleno de trufaTarta vintage en atril con relleno de trufa
Ingredientes Preparación
  • Para el bizcocho:
  • 460 ml leche
  • 30 ml vinagre
  • 4 huevos
  • 320 ml aceite de girasol
  • 600 gr azúcar
  • 10 gr bicarbonato
  • 470 gr harina
  • Pasta de vainilla al gusto
  • Para el swiss buttercream
  • 600 gr mantequilla
  • 400 gr azúcar
  • 200 gr clara
  • Colorante al gusto
  • Saborizante al gusto
  • Para la trufa de chocolate:
  • 350 gr de nata
  • 300 gr chocolate negro
  • Aromatizar al gusto
  1. Para el bizcocho:
  2. Mezclamos la leche con el vinagre
  3. Añadimos huevos, aceite y vainilla y reservamos
  4. En otro bol, mezclamos el azúcar, la harina, bicarbonato y añadimos la mezcla de los líquidos
  5. Batimos para integrar la harina
  6. Lo vertemos en el molde
  7. Horneamos a 180º
  8. Para el swiss buttercream
  9. Mezclamos al baño maría las claras y el azúcar
  10. Poner en la batidora con las barillas y batir hasta que enfríe
  11. Bajar la velocidad de la maquina para añadir la mantequilla en trozos, después subir a máxima potencia y mezclar
  12. Colorear o saborizar al gusto
  13. Para la trufa de chocolate:
  14. Calentamos la nata con el aroma deseada y volcamos encima del chocolate negro hasta quedar homogéneo
  15. Enfriamos y reservamos hasta su uso
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