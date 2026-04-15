Receta de tarta vintage en atril con relleno de trufa de 'Top Chef'

Si hay una receta que le gusta al cocinero Paco Roncero es esta. Y es que, no solo destaca por su increíble sabor, sino también por su elegante y moderna presentación. ¿Te atreves a cocinarlo en casa?
Tarta vintage en atril con relleno de trufaTarta vintage en atril con relleno de trufa
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el bizcocho:
- 460 ml leche
- 30 ml vinagre
- 4 huevos
- 320 ml aceite de girasol
- 600 gr azúcar
- 10 gr bicarbonato
- 470 gr harina
- Pasta de vainilla al gusto
- Para el swiss buttercream
- 600 gr mantequilla
- 400 gr azúcar
- 200 gr clara
- Colorante al gusto
- Saborizante al gusto
- Para la trufa de chocolate:
- 350 gr de nata
- 300 gr chocolate negro
- Aromatizar al gusto
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- Para el bizcocho:
- Mezclamos la leche con el vinagre
- Añadimos huevos, aceite y vainilla y reservamos
- En otro bol, mezclamos el azúcar, la harina, bicarbonato y añadimos la mezcla de los líquidos
- Batimos para integrar la harina
- Lo vertemos en el molde
- Horneamos a 180º
- Para el swiss buttercream
- Mezclamos al baño maría las claras y el azúcar
- Poner en la batidora con las barillas y batir hasta que enfríe
- Bajar la velocidad de la maquina para añadir la mantequilla en trozos, después subir a máxima potencia y mezclar
- Colorear o saborizar al gusto
- Para la trufa de chocolate:
- Calentamos la nata con el aroma deseada y volcamos encima del chocolate negro hasta quedar homogéneo
- Enfriamos y reservamos hasta su uso