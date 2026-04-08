Receta de Éclairs de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la pasta choux:

800g agua

375g mantequilla

490g harina

15g sal

15g azúcar

800g huevos

Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla:

500g nata

2 hojas de gelatina

200g chocolate blanco

Vana de vainilla

Para la pasta choux: Ponemos a calentar el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla. Vertemos la harina de golpe y mezclamos, sacamos del fuego y dejamos atemperar. Con la masa a temperatura ambiente, añadimos los huevos uno a uno hasta que la mezcla quede homogénea. Introducimos la masa en una manga con boquilla pastelera y escudillamos. Horneamos a 220ºC Reservamos Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla: Hidratamos las hojas de gelatina Calentamos la mitad de la nata junto con la vainilla Sacamos la vainilla Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata.