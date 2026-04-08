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Receta de Éclairs de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de Éclairs de 'Top Chef: dulces y famosos'
Receta de Éclairs de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Los éclairs son unos pastelitos franceses con un encanto mágico que conquista al primer bocado. Son pequeños caprichos que transforman cualquier momento en algo especial y hoy te contamos cómo no resistirse a ellos con esta receta. ¡No te la pierdas!

ÉclairsÉclairs
Ingredientes Preparación
  • Para la pasta choux:
  • 800g agua
  • 375g mantequilla
  • 490g harina
  • 15g sal
  • 15g azúcar
  • 800g huevos
  • Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla:
  • 500g nata
  • 2 hojas de gelatina
  • 200g chocolate blanco
  • Vana de vainilla
  1. Para la pasta choux:
  2. Ponemos a calentar el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla.
  3. Vertemos la harina de golpe y mezclamos, sacamos del fuego y dejamos atemperar.
  4. Con la masa a temperatura ambiente, añadimos los huevos uno a uno hasta que la mezcla quede homogénea.
  5. Introducimos la masa en una manga con boquilla pastelera y escudillamos.
  6. Horneamos a 220ºC
  7. Reservamos
  8. Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla:
  9. Hidratamos las hojas de gelatina
  10. Calentamos la mitad de la nata junto con la vainilla
  11. Sacamos la vainilla
  12. Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina
  13. Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata.
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