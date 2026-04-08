Receta de Éclairs de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los éclairs son unos pastelitos franceses con un encanto mágico que conquista al primer bocado. Son pequeños caprichos que transforman cualquier momento en algo especial y hoy te contamos cómo no resistirse a ellos con esta receta. ¡No te la pierdas!
ÉclairsÉclairs
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la pasta choux:
- 800g agua
- 375g mantequilla
- 490g harina
- 15g sal
- 15g azúcar
- 800g huevos
- Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla:
- 500g nata
- 2 hojas de gelatina
- 200g chocolate blanco
- Vana de vainilla
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- Para la pasta choux:
- Ponemos a calentar el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla.
- Vertemos la harina de golpe y mezclamos, sacamos del fuego y dejamos atemperar.
- Con la masa a temperatura ambiente, añadimos los huevos uno a uno hasta que la mezcla quede homogénea.
- Introducimos la masa en una manga con boquilla pastelera y escudillamos.
- Horneamos a 220ºC
- Reservamos
- Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla:
- Hidratamos las hojas de gelatina
- Calentamos la mitad de la nata junto con la vainilla
- Sacamos la vainilla
- Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina
- Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata.