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Receta de Selva Negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

  • Te enseñamos a elaborar la exquisita tarta de Selva Negra que han cocinado los aspirantes
  • Descubre las recetas destacadas de Top Chef: dulces y famosos
Tarta de selva negra de 'Top Chef: dulces y famosos'
Tarta de selva negra de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

La deliciosa tarta Selva Negra llega a las cocinas de Top Chef. Un postre laborioso, pero con un resultado exquisito para compartir en familia. ¿Quieres aprender a prepararla igual que los aspirantes a Top Chef? ¡Te dejamos los detalles!

Selva negraSelva negra
Ingredientes Preparación
  • Para el bizcocho de chocolate:
  • 460ml leche
  • 30ml vinagre
  • 4 huevos
  • 320ml aceite de girasol
  • 600g azúcar
  • 10g bicarbonato
  • 470g harina
  • 30g cacao
  • Pasta de vainilla al gusto
  • Para las virutas de chocolate:
  • Cobertura de chocolate negro
  • Para la mermelada:
  • Cerezas frescas
  • Para la decoración:
  • Cerezas frescas y Amarenas
  1. Para el bizcocho de chocolate:
  2. Mezclamos la leche con el vinagre
  3. Añadimos a la anterior mezcla los huevos, el aceite y la vainilla y reservamos
  4. En otro bol mezclamos el azúcar, la harina, el bicarbonato, el cacao y lo añadimos a la mezcla de los líquidos
  5. Batimos hasta que la harina esté integrada
  6. Lo vertemos en el molde y lo horneamos a 180º
  7. Para la nata montada:
  8. Colocamos los ingredientes en un bol y montamos
  9. Par alas virutas de chocolate:
  10. Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas
  11. Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida
  12. Extendemos con espátula formando una capa fina
  13. Deja que el chocolate pierda brillo
  14. Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas a una bandeja y enfriar
  15. Para la mermelada:
  16. En una olla introducimos todos los ingredientes.
  17. Llevamos a fuego medio-alto hasta que hierva.
  18. Bajamos a fuego medio y cocinamos hasta obtener la textura de mermelada.
  19. Reservamos
  20. Por último decoramos con las cerezas y Amarenas
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