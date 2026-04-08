Receta de Selva Negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

La deliciosa tarta Selva Negra llega a las cocinas de Top Chef. Un postre laborioso, pero con un resultado exquisito para compartir en familia. ¿Quieres aprender a prepararla igual que los aspirantes a Top Chef? ¡Te dejamos los detalles!
Selva negraSelva negra
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el bizcocho de chocolate:
- 460ml leche
- 30ml vinagre
- 4 huevos
- 320ml aceite de girasol
- 600g azúcar
- 10g bicarbonato
- 470g harina
- 30g cacao
- Pasta de vainilla al gusto
- Para las virutas de chocolate:
- Cobertura de chocolate negro
- Para la mermelada:
- Cerezas frescas
- Para la decoración:
- Cerezas frescas y Amarenas
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- Para el bizcocho de chocolate:
- Mezclamos la leche con el vinagre
- Añadimos a la anterior mezcla los huevos, el aceite y la vainilla y reservamos
- En otro bol mezclamos el azúcar, la harina, el bicarbonato, el cacao y lo añadimos a la mezcla de los líquidos
- Batimos hasta que la harina esté integrada
- Lo vertemos en el molde y lo horneamos a 180º
- Para la nata montada:
- Colocamos los ingredientes en un bol y montamos
- Par alas virutas de chocolate:
- Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas
- Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida
- Extendemos con espátula formando una capa fina
- Deja que el chocolate pierda brillo
- Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas a una bandeja y enfriar
- Para la mermelada:
- En una olla introducimos todos los ingredientes.
- Llevamos a fuego medio-alto hasta que hierva.
- Bajamos a fuego medio y cocinamos hasta obtener la textura de mermelada.
- Reservamos
- Por último decoramos con las cerezas y Amarenas