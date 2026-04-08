Receta de Selva Negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para el bizcocho de chocolate:

460ml leche

30ml vinagre

4 huevos

320ml aceite de girasol

600g azúcar

10g bicarbonato

470g harina

30g cacao

Pasta de vainilla al gusto

Para las virutas de chocolate:

Cobertura de chocolate negro

Para la mermelada:

Cerezas frescas

Para la decoración:

Cerezas frescas y Amarenas

Para el bizcocho de chocolate: Mezclamos la leche con el vinagre Añadimos a la anterior mezcla los huevos, el aceite y la vainilla y reservamos En otro bol mezclamos el azúcar, la harina, el bicarbonato, el cacao y lo añadimos a la mezcla de los líquidos Batimos hasta que la harina esté integrada Lo vertemos en el molde y lo horneamos a 180º Para la nata montada: Colocamos los ingredientes en un bol y montamos Par alas virutas de chocolate: Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida Extendemos con espátula formando una capa fina Deja que el chocolate pierda brillo Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas a una bandeja y enfriar Para la mermelada: En una olla introducimos todos los ingredientes. Llevamos a fuego medio-alto hasta que hierva. Bajamos a fuego medio y cocinamos hasta obtener la textura de mermelada. Reservamos Por último decoramos con las cerezas y Amarenas