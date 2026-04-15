Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la galleta:

127,5 gr de mantequilla

127,5 gr de azúcar moreno

90 gr de crema de chocolate y coco

210 gr de harina de trigo

1 cdtas. de bicarbonato de sodio

Mezcla de especias al gusto

Sal al gusto

Azúcar grano

Ganache de chocolate

150 gr de nata

150 gr de chocolate negro

Para la galleta: Bate mantequilla y el azúcar moreno, incorpora el chocolate y coco y mezcla hasta que esté integrada En otro bol, bate juntos la harina, el bicarbonato, la mezcla de especias y la sal Añade la mezcla seca gradualmente a la mezcla húmeda, mezclando solo hasta obtener una masa suave Forma porciones de masa del tamaño de una cucharita y enrolla cada una hasta formar una bolita Reboza las bolitas en azúcar granulada Colócalas en una bandeja de horno forrada Hornea a 175ºC hasta que los bordes estén firmes y la superficie ligeramente agrietada Deja que las galletas se enfríen completamente Para la ganache: Hervimos la nata Volcamos la nata en el chocolate y mezclamos Reservamos hasta rellenar el bizcocho