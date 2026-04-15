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Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'
Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Con pocos ingredientes y sin complicaciones, esta receta es ideal para preparar en casa y compartir en familia. Puedes usar tu chocolate favorito y darle tu toque personal, creando un bocado irresistible que siempre apetece. No te lo pierdas en Top Chef: dulces y famosos.

Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'
Ingredientes Preparación
  • Para la galleta:
  • 127,5 gr de mantequilla
  • 127,5 gr de azúcar moreno
  • 90 gr de crema de chocolate y coco
  • 210 gr de harina de trigo
  • 1 cdtas. de bicarbonato de sodio
  • Mezcla de especias al gusto
  • Sal al gusto
  • Azúcar grano
  • Ganache de chocolate
  • 150 gr de nata
  • 150 gr de chocolate negro
  1. Para la galleta:
  2. Bate mantequilla y el azúcar moreno, incorpora el chocolate y coco y mezcla hasta que esté integrada
  3. En otro bol, bate juntos la harina, el bicarbonato, la mezcla de especias y la sal
  4. Añade la mezcla seca gradualmente a la mezcla húmeda, mezclando solo hasta obtener una masa suave
  5. Forma porciones de masa del tamaño de una cucharita y enrolla cada una hasta formar una bolita
  6. Reboza las bolitas en azúcar granulada
  7. Colócalas en una bandeja de horno forrada
  8. Hornea a 175ºC hasta que los bordes estén firmes y la superficie ligeramente agrietada
  9. Deja que las galletas se enfríen completamente
  10. Para la ganache:
  11. Hervimos la nata
  12. Volcamos la nata en el chocolate y mezclamos
  13. Reservamos hasta rellenar el bizcocho
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