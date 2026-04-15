Con pocos ingredientes y sin complicaciones, esta receta es ideal para preparar en casa y compartir en familia. Puedes usar tu chocolate favorito y darle tu toque personal, creando un bocado irresistible que siempre apetece. No te lo pierdas en Top Chef: dulces y famosos.
Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'Receta de sándwich de galleta con chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la galleta:
- 127,5 gr de mantequilla
- 127,5 gr de azúcar moreno
- 90 gr de crema de chocolate y coco
- 210 gr de harina de trigo
- 1 cdtas. de bicarbonato de sodio
- Mezcla de especias al gusto
- Sal al gusto
- Azúcar grano
- Ganache de chocolate
- 150 gr de nata
- 150 gr de chocolate negro
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- Para la galleta:
- Bate mantequilla y el azúcar moreno, incorpora el chocolate y coco y mezcla hasta que esté integrada
- En otro bol, bate juntos la harina, el bicarbonato, la mezcla de especias y la sal
- Añade la mezcla seca gradualmente a la mezcla húmeda, mezclando solo hasta obtener una masa suave
- Forma porciones de masa del tamaño de una cucharita y enrolla cada una hasta formar una bolita
- Reboza las bolitas en azúcar granulada
- Colócalas en una bandeja de horno forrada
- Hornea a 175ºC hasta que los bordes estén firmes y la superficie ligeramente agrietada
- Deja que las galletas se enfríen completamente
- Para la ganache:
- Hervimos la nata
- Volcamos la nata en el chocolate y mezclamos
- Reservamos hasta rellenar el bizcocho