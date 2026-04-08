Receta de milhojas de 'Top Chef: dulces y famosos'

Hojaldre

Para la crema pastelera de frutos secos:

Praliné al gusto

10gr almidón de maíz

Para la crema pastelera de chocolate:

1500gr leche

chocolate al gusto

375g yemas

Para la crema pastelera de frutas:

1050gr leche

450gr puré de frutas al gusto

375gr yemas

120gr almidón de maíz

75gr mantequilla

Para el hojaldre: Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa con azúcar en grano. Cortamos y damos la forma deseada. Horneamos a 200oC. A mitad de cocción, damos la vuelta a las palmeras. Reservamos para su decoración. Para la crema pastelera de frutos secos: Ponemos en un cazo la leche a calentar Añadimos la mantequilla y por último el praliné. Para la crema pastelera de chocolate: Ponemos en un cazo la leche a calentar. En otro bol añadimos un poco de la leche e incorporamos el almidón de maíz y el azúcar. Agregamos las yemas y lo mezclamos bien. Añadimos la mantequilla y por último el chocolate. Reservamos. Para la crema pastelera de frutas: Ponemos en un cazo la leche a calentar junto con el puré de fruta. En otro bol añadimos un poco de la mezcla anterior y incorporamos el almidón de maíz y el azúcar. Agregamos las yemas y lo mezclamos bien Añadimos la mezcla encima de la leche y con una varilla sin dejar de mover cuajamos la crema. Añadimos la mantequilla Reservamos