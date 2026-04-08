Receta de milhojas de 'Top Chef: dulces y famosos'

Crujiente, delicado y con un toque irresistible, el milhojas es el postre favorito de muchos. En Top Chef, los aspirantes han tenido que cocinarlo con tres cremas diferentes. ¡No te pierdas la receta!
Milhojas de tres cremasMilhojas de tres cremas
|Ingredientes
|Preparación
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- Hojaldre
- Para la crema pastelera de frutos secos:
- Praliné al gusto
- 10gr almidón de maíz
- Para la crema pastelera de chocolate:
- 1500gr leche
- chocolate al gusto
- 375g yemas
- Para la crema pastelera de frutas:
- 1050gr leche
- 450gr puré de frutas al gusto
- 375gr yemas
- 120gr almidón de maíz
- 75gr mantequilla
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- Para el hojaldre:
- Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa con azúcar en grano.
- Cortamos y damos la forma deseada.
- Horneamos a 200oC.
- A mitad de cocción, damos la vuelta a las palmeras.
- Reservamos para su decoración.
- Para la crema pastelera de frutos secos:
- Ponemos en un cazo la leche a calentar
- Añadimos la mantequilla y por último el praliné.
- Para la crema pastelera de chocolate:
- Ponemos en un cazo la leche a calentar.
- En otro bol añadimos un poco de la leche e incorporamos el almidón de maíz y el azúcar.
- Agregamos las yemas y lo mezclamos bien.
- Añadimos la mantequilla y por último el chocolate.
- Reservamos.
- Para la crema pastelera de frutas:
- Ponemos en un cazo la leche a calentar junto con el puré de fruta.
- En otro bol añadimos un poco de la mezcla anterior y incorporamos el almidón de maíz y el azúcar.
- Agregamos las yemas y lo mezclamos bien
- Añadimos la mezcla encima de la leche y con una varilla sin dejar de mover cuajamos la crema.
- Añadimos la mantequilla
- Reservamos