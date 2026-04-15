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Receta de crema cuajada y queso de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de crema cuajada y queso de 'Top Chef: dulces y famosos'
Receta de crema cuajada y queso de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

La crema cuajada y queso es uno de esos postres que combinan tradición y sencillez en cada cucharada. Su textura suave y ligeramente firme, junto con el sabor delicado de la cuajada y el toque cremoso del queso, crean un equilibrio perfecto entre dulzor y frescura. Es una receta ideal para quienes buscan un postre casero, fácil de preparar y con un resultado sabroso.

Receta de crema cuajada y quesoReceta de crema cuajada y queso
Ingredientes Preparación
  • Para crema:
  • 500 gr de nata
  • 90 gr queso de cabra
  • 90 gr queso crema
  • 9 gr cuajada
  • 75 gr azúcar
  • 180 gr leche
  • Para salsa de mango especiado:
  • 500 gr puré de mango
  • 150 gr zumo de fruta de la pasión
  • 80 gr azúcar
  • 1 mango
  • c/s garam - masala
  • Para la masa de galleta:
  • 1 paquete de galletas
  • 100 gr de mantequilla
  1. Para la crema:
  2. Hervimos la nata con leche
  3. Mezclamos el azúcar con la cuajada
  4. Añadimos el queso a la leche y el azúcar
  5. Mezclamos y ponemos a hervir de nuevo, al romper a hervir sacamos del fuego
  6. Reservamos para rellenar encima de la masa de galleta en el molde
  7. Para la salsa de mango:
  8. Ponemos azúcar a caramelizar
  9. Para la salsa de mango especiado:
  10. Ponemos el azúcar a caramelizar y desglasamos con el puré de mango y el zumo
  11. Dejamos hervir 2 minutos, añadimos el mango cortado en dados y después de un minuto al fuego, lo retiramos
  12. Dejamos enfriar y añadimos el garam - masala al gusto
  13. Montaje:
  14. Cortamos mango en rodajas finas y las colocamos en la superficie de la tarta
  15. Bañamos una parte de la tarta con un poco de salsa
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