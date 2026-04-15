Receta de crema cuajada y queso de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para crema:

500 gr de nata

90 gr queso de cabra

90 gr queso crema

9 gr cuajada

75 gr azúcar

180 gr leche

Para salsa de mango especiado:

500 gr puré de mango

150 gr zumo de fruta de la pasión

80 gr azúcar

1 mango

c/s garam - masala

Para la masa de galleta:

1 paquete de galletas

100 gr de mantequilla

Para la crema: Hervimos la nata con leche Mezclamos el azúcar con la cuajada Añadimos el queso a la leche y el azúcar Mezclamos y ponemos a hervir de nuevo, al romper a hervir sacamos del fuego Reservamos para rellenar encima de la masa de galleta en el molde Para la salsa de mango: Ponemos azúcar a caramelizar Para la salsa de mango especiado: Ponemos el azúcar a caramelizar y desglasamos con el puré de mango y el zumo Dejamos hervir 2 minutos, añadimos el mango cortado en dados y después de un minuto al fuego, lo retiramos Dejamos enfriar y añadimos el garam - masala al gusto Montaje: Cortamos mango en rodajas finas y las colocamos en la superficie de la tarta Bañamos una parte de la tarta con un poco de salsa