Receta de crema cuajada y queso de 'Top Chef: dulces y famosos'

La crema cuajada y queso es uno de esos postres que combinan tradición y sencillez en cada cucharada. Su textura suave y ligeramente firme, junto con el sabor delicado de la cuajada y el toque cremoso del queso, crean un equilibrio perfecto entre dulzor y frescura. Es una receta ideal para quienes buscan un postre casero, fácil de preparar y con un resultado sabroso.
Receta de crema cuajada y quesoReceta de crema cuajada y queso
|Ingredientes
|Preparación
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- Para crema:
- 500 gr de nata
- 90 gr queso de cabra
- 90 gr queso crema
- 9 gr cuajada
- 75 gr azúcar
- 180 gr leche
- Para salsa de mango especiado:
- 500 gr puré de mango
- 150 gr zumo de fruta de la pasión
- 80 gr azúcar
- 1 mango
- c/s garam - masala
- Para la masa de galleta:
- 1 paquete de galletas
- 100 gr de mantequilla
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- Para la crema:
- Hervimos la nata con leche
- Mezclamos el azúcar con la cuajada
- Añadimos el queso a la leche y el azúcar
- Mezclamos y ponemos a hervir de nuevo, al romper a hervir sacamos del fuego
- Reservamos para rellenar encima de la masa de galleta en el molde
- Para la salsa de mango:
- Ponemos azúcar a caramelizar
- Para la salsa de mango especiado:
- Ponemos el azúcar a caramelizar y desglasamos con el puré de mango y el zumo
- Dejamos hervir 2 minutos, añadimos el mango cortado en dados y después de un minuto al fuego, lo retiramos
- Dejamos enfriar y añadimos el garam - masala al gusto
- Montaje:
- Cortamos mango en rodajas finas y las colocamos en la superficie de la tarta
- Bañamos una parte de la tarta con un poco de salsa