Imitaciones, retos y otras profesiones en el quinto episodio de 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio continúa su tour por los platós de las dos series de más éxito de La 1, y tras conocer una parte de la zona del servicio de La Promesa, regresan al siglo XVIII. Mateo Jalón (Alejo) y Emma Guilera (Bárbara) dan la bienvenida a Valle Salvaje a Amparo Piñero (Martina) y Carlos de Austria (Ricardo) para charlar sobre interpretación, otras profesiones y enfrentarse a unos retos muy adecuados para ellos. ¡Te contamos cómo y cuando verlo para que no te pierdas nada!

"Qué hubiera sido", este jueves en RTVE Play Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria se citan en el granero de Valle Salvaje para contarnos cómo llegaron a la interpretación, a qué se dedicarían si no fuese a esto y otros trucos prácticos del oficio, como vencer las inseguridades o su relación con madrugar. Además, se ponen manos a la obra y nos hacen una demostración práctica de su talento musical y poético. ¡Guitarra y todo! Te van a sorprender. ¡No te lo pierdas este jueves a las 19:30h en RTVE Play.

¿Qué pasó en los anteriores episodios? Para el primer capítulo del videopodcast, Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visitaba a el plató de Valle Salvaje. Marcos Orengo y Elena Navarro, Martín y Pepa respectivamente, le dieron la bienvenida y, gracias a una misteriosa caja, los tres artistas charlaron sobre el trabajo del día a día de una serie diaria, los castings, la muerte de Feliciano... ¡Y mucho más! Además, los actores respondieron a las preguntas de la audiencia y se enfrentaron a en un divertido juego de época. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora Una semana después, Guillermo Serrano se unía a los tres invitados anteriores en el segundo episodio. Los actores recordaron algunos momentazos detrás de las cámaras, así como sus trucos interpretativos. Reflexionaron sobre sus habilidades para el póker, sacaron de la caja dos objetos con mucha historia para sus personajes... y respondieron a las preguntas de la audiencia. Especialmente, a una que nos interesa bastante: ¿volverá Manuel a enamorarse? ¡No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho en Cosas de palacio!

Antes de Semana Santa, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, visitaron por primera vez los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami. Los actores nos descubrieron con quién les gustaría tener un romance en la ficción, qué significa para ellos trabajar en una serie diaria y sus mejores momentos en rodaje. Además, se lanzaron a jugar al 'Yo nunca' confesando algunos de sus mayores secretos: ¿Han ido de resaca a trabajar? ¿Han robado algo de un set de rodaje? ¿Han tenido un sueño subido de tono con alguno de sus compañeros? ¡No te pierdas las locas respuestas de nuestros protagonistas!

Tras el parón, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, regresan a los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami y Marga Martínez en este cuarto episodio de Cosas de Palacio. Los actores confiesan su mayor travesura, su pesadilla recurrente, con quién se intercambiarían el papel por un día, demuestran su talento oculto... Además, dan respuesta a las míticas preguntas: ¿pizza con piña o sin piña? ¿Dormir con calcetines o sin ellos? ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 4 - Talentos ocultos Marga Martínez se une a Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán para confesar sus mayores secretos y demostrar sus talentos ocultos.... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!