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Culturales

Ángel Carmona, en 'Las del Cadillac': "La música será nueva o no será"

Ángel Carmona, en un estudio, gesticula mientras está sentado frente a una mesa con un micrófono, una taza y una maqueta de coche. El fondo muestra el nombre de un programa y la imagen de un coche clásico.
Ángel Carmona en 'Las del Cadillac' t
RAQUEL ELICES

Si hay algo que teme un gran entrevistador es que en el partido no sea él quien lance la bola. Ángel Carmona no se libra. "Ser entrevistado es algo que me cuesta mucho", confiesa el presentador de Mañana más o Cachitos y una de las voces más reconocibles de la radio pública. Afortunadamente, la música llega para salvarle en este nuevo secuestro musical de Las del Cadillac con Raquel Elices y María Canet.

La gran mayoría de las grandes cosas que me han sucedió ha sido gracias a la música”, reconoce Carmona. Hoy es una de las figuras más reconocidas del periodismo musical. Un oficio para el que sí reconoce que existe "el duende", que radica en la conexión con la música y en curiosidad por lo nuevo. "Yo no me canso de decirlo: la música será nueva o no será"

De Nueva Orleans a Río de Janeiro

Con este punto de partida arranca el nuevo viaje musical en Las del Cadillac, EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Ángel Carmona hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca con en Nueva Orleans y avanza con canciones de Sister Rosetta Tharp, Elis Regina, Elvis Costello, Él mató a un policia motorizado o Beethoven para terminar en Río de Janeiro al son de Caetano Veloso. Pasen y disfruten del viaje.

Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Ángel Carmona, el duende del periodista musical

De su Nueva Orleans particular a Río de Janeiro. Descubre las canciones que trazan este viaje musical en la vida del periodista y locutor más queri...

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Las del Cadillac, En Play: todos los episodios

Puedes escuchar más episodios de Las del Cadillac en RNE Audio, RTVE Play, Ivoox y Spotify. Los últimos secuestro musicales han subido a la parte de atrás de este viejo Cadillac a Angeles Toledano, Tamar Novas, Ignatius Farray, Natalia Ferviú, David Uclés, Rosa Montero, Álvaro Rivas (Alcalá Norte), Marc Ros o Mara Jiménez (_@croquetamente).

Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - Ángel Carmona, el duende del periodista musical
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