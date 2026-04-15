Ángel Carmona, en 'Las del Cadillac': "La música será nueva o no será"

Si hay algo que teme un gran entrevistador es que en el partido no sea él quien lance la bola. Ángel Carmona no se libra. "Ser entrevistado es algo que me cuesta mucho", confiesa el presentador de Mañana más o Cachitos y una de las voces más reconocibles de la radio pública. Afortunadamente, la música llega para salvarle en este nuevo secuestro musical de Las del Cadillac con Raquel Elices y María Canet.

“La gran mayoría de las grandes cosas que me han sucedió ha sido gracias a la música”, reconoce Carmona. Hoy es una de las figuras más reconocidas del periodismo musical. Un oficio para el que sí reconoce que existe "el duende", que radica en la conexión con la música y en curiosidad por lo nuevo. "Yo no me canso de decirlo: la música será nueva o no será"