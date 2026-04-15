Ángel Carmona, en 'Las del Cadillac': "La música será nueva o no será"
- El periodista musical y presentador traza con Las del Cadillac un viaje a través de la música
- Escucha su "secuestro musical" en RTVE Play y RNE Audio
Si hay algo que teme un gran entrevistador es que en el partido no sea él quien lance la bola. Ángel Carmona no se libra. "Ser entrevistado es algo que me cuesta mucho", confiesa el presentador de Mañana más o Cachitos y una de las voces más reconocibles de la radio pública. Afortunadamente, la música llega para salvarle en este nuevo secuestro musical de Las del Cadillac con Raquel Elices y María Canet.
“La gran mayoría de las grandes cosas que me han sucedió ha sido gracias a la música”, reconoce Carmona. Hoy es una de las figuras más reconocidas del periodismo musical. Un oficio para el que sí reconoce que existe "el duende", que radica en la conexión con la música y en curiosidad por lo nuevo. "Yo no me canso de decirlo: la música será nueva o no será"
De Nueva Orleans a Río de Janeiro
Con este punto de partida arranca el nuevo viaje musical en Las del Cadillac, EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Ángel Carmona hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca con en Nueva Orleans y avanza con canciones de Sister Rosetta Tharp, Elis Regina, Elvis Costello, Él mató a un policia motorizado o Beethoven para terminar en Río de Janeiro al son de Caetano Veloso. Pasen y disfruten del viaje.
Las del Cadillac, En Play: todos los episodios
Puedes escuchar más episodios de Las del Cadillac en RNE Audio, RTVE Play, Ivoox y Spotify. Los últimos secuestro musicales han subido a la parte de atrás de este viejo Cadillac a Angeles Toledano, Tamar Novas, Ignatius Farray, Natalia Ferviú, David Uclés, Rosa Montero, Álvaro Rivas (Alcalá Norte), Marc Ros o Mara Jiménez (_@croquetamente).