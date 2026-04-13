Es la obra maestra de Sergio Leone, tiene una soberbia banda sonora y a Robert de Niro: 'Érase una vez en América'

Érase una vez en América cuenta la historia de la mafia judío-estadounidense a lo largo de cuatro décadas a través de dos amigos, David Noodles Aaronson, interpretado por Robert De Niro y Maximilian Max Bercowicz, James Woods. Se conocen en los suburbios de Manhattan en los años 20. Ambos están dispuestos a llegar lejos a cualquier precio. Junto a otros colegas forman una banda y prosperan hasta convertirse en gánsteres ricos y poderosos.

Son tiempos de la Ley Seca(1920-1933). Max, carente de escrúpulos traiciona al perdedor de Noodles, se queda con un dinero que los amigos habían acordado repartir y que está escondido en una consigna dentro de una maleta. Además, le arrebata a la mujer que ama, Deborah (Elizabeth McGovern). Se separan en una explosión de violencia que sale a la luz 35 años después, cuando Noodles regresa al Lower East Side de Manhattan.

Una alucinación por consumo de opio Érase una vez en América está basada en la novela semiautobiográfica The Hoods, de Harry Grey (1952). La cinta retrata 50 años de historia de la sociedad estadounidense, habla de nostalgia, delincuencia, traición, violencia, de la necesidad por comprender la pérdida, de lealtad, derrota y culpa. Destaca la icónica fotografía, un guion soberbio que empieza in media res, una ambientación súper realista y por supuesto, la magnífica interpretación del elenco de actores. En su estructura hay constantes elipsis, saltos temporales que avanzan en la vida del protagonista, bajo la lógica de su memoria. Algunos críticos sugieren que podría ser una alucinación de Noodles causada por el opio en 1933, lo que explicaría por qué el tiempo parece mezclarse de forma tan onírica.

Fracaso de taquilla Escena de 'Erase una vez en América', obra maestra de Sergio Leone Sergio Leone concibió la película con cerca de seis horas de metraje, había previsto emitirla en dos partes, de otro modo era imposible su exhibición en salas de cine. El director recortó con dificultades la cinta hasta dejarla en 3 horas y 49 minutos para facilitar su emisión, así se presentó en el Festival de Cannes de 1984. Ante su inminente estreno en Estados Unidos, se decidió que debía ser más corta, ya que se le auguraba un fracaso de taquilla. El encargado del recorte fue el montador de Loca academia de policía (1984) la redujo a 139 minutos basándose en un sentido cronológico que destrozaba su complicada narrativa y destruía su montaje original. La dejó incomprensible para el público, lo que fue letal para la taquilla estadounidense. A pesar de ello y de que no amortizó su coste en su día, los críticos de cine se hicieron cargo del hecho, estuvo nominada a grandes premios y con el tiempo, se ha convertido en una película de culto, calificada como una de las mejores cintas que tratan el mundo de la Mafia.

Ennio Morricone no optó al Oscar por un tecnicismo Es la última película dirigida por Sergio Leone. Según la crítica, la obra maestra del creador del spaguetti western. Pero en ella hay otra obra maestra: la banda sonora de Ennio Morricone, considerada "la mejor banda sonora de la historia del cine". El compositor no apareció en los títulos de crédito de la cinta y no pudo competir por el Oscar, aunque todo el mundo sabía que el italiano era el compositor de la música. La Academia, rigurosa en su normativa interna, lo dejó fuera. Esto no impidió que en 1985 ganara dos premios Bafta, a mejor diseño de vestuario, para Gabriella Pescucci y a mejor Banda Sonora Original para Ennio Morricone. La Academia japonesa de cine otorgó a Érase una vez en América el galardón a Mejor Película extranjera. Además, tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro: Mejor director y Mejor BSO.