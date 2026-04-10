La historia gallega rodada en Asturias y en castellano para disgusto de su autor: la odisea de 'Parranda', de Gonzalo Suárez

José Luis Gómez, José Sacristán, Antonio Ferrandis, Fernando Fernán Gómez, Charo López, Queta Claver, Isabel Mestres, Luis Ciges, Marisa Porcel y Luis Sánchez Polack forman parte del reparto, del fabuloso reparto, de Parranda, la cinta de Gonzalo Suárez. La película es una adaptación, un tanto libre, de A Esmorga, la novela de Eduardo Blanco-Amor (nacido en Ourense 1897), traducida al castellano por el propio autor. Se publicó en 1959 en Buenos Aires (lugar el que emigró en 1919, con 21 años) y hasta 1970 no llegó a las librerías de Galicia. Blanco-Amor escribió la obra de un tirón en tan solo un mes porque fue "comenzada por una visión seminconsciente de mi infancia", dijo.

Los personajes Cibrán, interpretado por José Sacristán Xan, el Bocas, interpretado por José Luis Gómez Milhombres, interpretado por Antonio Ferrandis Profesor, interpretado por Fernando Fernán Gómez La Rajada, interpretado por Charo López Además vemos a Queta Claver en el papel de Monfortina, Isabel Mestres y Fernando Hilbeck como los señores de Andrada y Marilina Ross como Socorrito (personaje relevante que abre y cierra la película). Fernando F. Gómez interpreta al profesor RTVE

La historia de Parranda La historia, ambientada en la Asturias del siglo XX, comienza con Cibrán. Es un trabajador de los altos hornos asturianos que está detenido en el cuartel. Ante la Guardia Civil rinde cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Todo comenzó cuando de camino al trabajo se encontró con Bocas, un vago pendenciero y borracho, y Milhombres, un joven sastre que tiene "rasgos afeminados y tendencias homosexuales" y estos le dicen que se una a ellos para ir de juerga. Lo que había empezado como una juerga más, se convirtió en un delirio de violencia, alcohol y sexo. Milhombres es uno de los primeros personajes homosexuales de la literatura y el cine gallegos: en la historia se cuenta que se pone celoso cuando Xan el Bocas está con mujeres. En otros momentos los dos hombres "juegan" a tocarse para estimularse. "El periplo de este trío de personajes por diversos escenarios y su encuentro con distintos personajes traza un panorama desolador, ya sea por las condiciones de pobreza en la que viven unos, ya sea por la vileza en la que viven los otros, los más acomodados económicamente", dice el historiador de cine Rafael Nieto Jiménez, que compara la cinta de Suárez con el cine de Sam Peckinpah. "Es una película cruda, incómoda, con tres protagonistas con los que es difícil empatizar, pues ni sus actos ni sus pensamientos les disculpan ante el espectador, aunque bajo su inconsciente jolgorio intuyamos su desesperación existencial". Nieto revela que Parranda es un preludio de Historias del Kronen, la cinta que Montxo Armendáriz estrenó 18 años después. Y no es el único. En la revista Les Nouvelles Littéraires, Julio Cortazar escribió: "Parranda parte de un tema que podría bordear el más truculento melodrama y que, en sus manos, vira a un tiempo para precipitar al espectador en una atmósfera de alucinación onírica, de enorme farsa fantástica que aumentará todavía más el impacto del regreso a la realidad". La película tuvo excelentes críticas y Suárez agradeció que se la tratara "con respeto". No fue así en Argentina, donde la Junta Militar prohibió su exhibición en los cines. Juan Luis Gómez y Antonio Ferrandis RTVE

Blanco-Amor quería rodar en gallego Gonzalo Suárez la llevó al cine, de rebote, en 1977. El productor Eloy Lozano conocía el libro y quería hacer una película con guion de Blanco-Amor y quería rodarla en gallego. Este proyecto no se pudo llevar a cabo y el guion terminó en manos de Gonzalo Suárez, que creía que esta película sería su "encuentro definitivo con el cine español", decía a El País. Para el director, este trabajo marcó un techo, "a niveles narrativos y de interpretación, concretamente en el caso de Antonio Ferrandis". Por eso Suárez reescribió el texto con la ayuda de Blanco-Amor y, aunque la historia original está ambientada en Galicia, optó por rodar en Asturias (en Llanes, Mieres y Oviedo) y en castellano. Esto molestó al autor, pero entendió que era el proyecto personal de Gonzalo Suárez. "Parranda responde en realidad al confrontamiento de dos guiones, uno mío y otro del director. Son dos visiones distintas y una tercera realidad, que es la película misma, que es tanto más película cuanto más deja de ser novela". Blanco-Amor expresó en varias ocasiones su deseo de que "alguien" hiciera una película sobre su novela pero en gallego. Y se hizo, aunque demasiado tarde. José Luis Gómez, José Sacristán y Antonio Ferrandis RTVE

Las otras versiones El grupo orensano Sarabela llevó a cabo dos montajes, uno en 1996 y 2009. Ambos dirigidos por Ánxeles Cuña Bóveda, que trabajó con el libreto de Begoña Muñoz y Carlos Couceiro. El 15 de noviembre de 2014 se estrenó A Esmorga, dirigida por Ignacio Vilar y protagonizada por Miguel de Lira, Karra Elejalde y Antonio Durán "Morris". La película se rodó en gallego, demasiado tarde para Blanco Amor que falleció 35 años antes: murió en Vigo el 1 de diciembre de 1979 con 82 años.

Blanco Amor y García Lorca Eduardo Blanco-Amor regresó a España en 1933 y trabajó como corresponsal del diario La Nación. Uno de sus buenos amigos en Madrid fue Federico García Lorca. El poeta había llevado Bodas de sangre a Buenos Aires en 1933 y un año después regresó a España. Fue entonces cuando el gallego, pasó unos días con Lorca en la Huerta de San Vicente. Ambos mantuvieron correspondencia e Ian Gibson ha reflejado en su obra la relación que hubo entre ellos y la fascinación del gallego por Lorca, que surge cuando está con él en Granada y "descubre a un Federico más íntimo del que andaba por la capital española. Podemos tener la seguridad de que, aquellos días en Granada, Lorca les contaría a sus dos confidentes -Blanco-Amor y Pepe García Carillo- ambos homosexuales, muchas anécdotas de su vida amorosa en Buenos Aires”.