Generación 2026: poéticas de lo cotidiano en el arte más joven

Un año más, La Casa Encendida abrió sus salas a la exposición dedicada a los proyectos seleccionados en la última edición de Generaciones. Hay en esta convocatoria algo singular: no se trata simplemente de exhibir obras de los creadores más jóvenes, sino de hacer visible un estado del pensamiento artístico todavía en tránsito, aún por fijarse, y precisamente por ello cargado de valor.

Desde el año 2000, Generaciones ha reunido anualmente una selección de proyectos desarrollados por jóvenes artistas residentes en España. Su objetivo consiste en ofrecer una plataforma para el arte actual que permita visibilizar el trabajo de nuevas generaciones y ponerlo en circulación, tanto en el ámbito de la crítica especializada como en la experiencia más abierta del público.

Vista exposición Generación 2026 (La Casa Encendida, 2026) Maru Serrano

La Fundación Montemadrid hace posible que creadores y creadoras menores de 35 años desarrollen proyectos de amplio recorrido, sin imponer proyectos cerrados de partida. El resultado se ha concretado en las salas B y C de La Casa Encendida, donde se presentan los seis proyectos ganadores de Generación 2026, visitables hasta el 19 de abril.

Un recorrido orgánico y la importancia de los procesos Y como es tradición, Metrópolis se detiene en esta convocatoria para escuchar a la comisaria y a los artistas, y preservar algo de ese testimonio extraordinario que siempre representa escuchar a los creadores en su presente. De la mano de la comisaria técnica, Andrea Muniáin, el recorrido de la cámara se convierte en una suerte de conversación expandida: cada proyecto se despliega no solo como objeto, sino como conjunto de motivaciones, procesos y decisiones técnicas. En ese desplazamiento, de la obra al proceso, se revela la capacidad del arte para pensar con lucidez las problemáticas de nuestro tiempo. Vista exposición Generación 2026. Obras de Víctor Santamarina, Élan d’Orphium y Claudia Pagès Rabal (2026) Maru Serrano Todas las propuestas comparten una atención sostenida a los procesos por encima de los resultados. Esta insistencia no es un gesto inocente, sino una toma de posición. Frente a la obra cerrada, autosuficiente y concluida, emergen prácticas que desbordan los límites disciplinares. Esculturas, instalaciones, prácticas sonoras y proyectos performativos se despliegan en el tiempo, en relación directa con el espacio y los cuerpos que los atraviesan, incluyendo los de los públicos. Al recorrer y filmar la exposición, obtuvimos una sensación ambigua de familiaridad. Percibes que los objetos y las formas remiten a lo cotidiano, pero no lo hacen para confirmarlo, sino para ponerlo en cuestión. Lo cotidiano deja de ser un refugio estable y se convierte en un territorio de interrogación. Hay en estas obras una voluntad de perforar la superficie, de suspender la inercia de lo reconocible para abrir un margen de extrañeza inteligente. Es en ese desajuste donde lo íntimo adquiere una dimensión política, donde la fragilidad se manifiesta como una forma persistente de resistencia.

Elevada calidad de los proyectos y mayor presupuesto Este año, tanto la crítica como el público han constatado la elevada calidad de los proyectos presentados. Y quizá una de las decisiones más significativas de esta edición ha sido la reducción del número de artistas seleccionados: de ocho a seis. Este gesto, en apariencia discreto, transforma de manera profunda el conjunto. Al concentrar los recursos, cada proyecto dispone de un mayor margen, también simbólico, para desplegarse. La exposición gana en densidad, pero también en respiración; se vuelve más habitable, más precisa en su ritmo. Generación 2026. Obra de Élan d’Orphium (2026) Maru Serrano La dotación económica ha sido igualmente revisada. Cada proyecto recibe ahora 12.000 euros, manteniendo 10.000 destinados a producción y añadiendo 2.000 en concepto de honorarios. Esta redistribución implica un reconocimiento explícito del trabajo artístico como trabajo, algo que no siempre resulta evidente en el ecosistema cultural. En un contexto donde la precariedad se presenta con frecuencia como una condición casi estructural de la creación, este ajuste adquiere un valor que trasciende lo estrictamente económico.