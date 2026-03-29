Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo: llega la boda de Matilde y Atanasio

Esta Semana Santa estamos de celebración en 'Valle Salvaje' porque por fin ha llegado el momento del enlace más esperado: Matilde y Atanasio están a punto de darse el sí quiero. Te contamos cuáles son las tramas de las que disfrutaremos de lunes a miércoles en la diaria de La 1. Como es habitual en los festivos, habrá un pequeño parón en la emisión el jueves y viernes. ¡Pero la cosa está muy interesante!

Capítulo 385 del lunes 30 de marzo Amadeo sorprende a Pepa y Francisco en actitud muy, muy comprometida, aunque, para comprometida, la decisión que José Luis transmite a don Hernando. Por último, llega el día de la boda entre Matilde y Atanasio, pero ¿conseguirá la pareja darse el “sí, quiero”? Atanasio y Matilde van a casarse RTVE

Capítulo 386 del martes 31 de marzo Don Hernando sigue convenciendo a José Luis sobre la necesidad de matar a Victoria, dejando claro que ninguno de los dos son asesinos. Por otro lado, Victoria vuelve a enfrentarse a Matilde una vez más, mientras que Dámaso va demasiado lejos con Enriqueta. Dámaso amenaza a Enriqueta RTVE