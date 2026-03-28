'Romper el círculo', la polémica película sobre maltrato que enfrentó a Blake Lively y Justin Baldoni

La violencia de género entra de lleno en el argumento de Romper el círculo (It ends with us, en inglés). Lily Bloom es una mujer que ha vivido una infancia traumática, marcada por los malos tratos. Deja su ciudad y se muda a Boston para encontrarse a sí misma y montar el negocio de sus sueños: una floristería.

Cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador, todo parece encajar en su vida, pero sin darse cuenta las cosas se empiezan a torcer y Lily tendrá que actuar. La aparición de su primer amor también es clave en esa toma de decisiones. Lily Bloom se decanta por romper el círculo.

Basada en el libro de Colleen Hoover Esta película está basada en el libro de la exitosa escritora Colleen Hoover, de hecho, el guion del filme está escrito por ella y por Christy Hall. Hoover confesó que la historia está inspirada en la relación de sus padres. En la película, Blake Lively interpreta a Lily Bloom y el actor protagonista es Justin Baldoni, que además es el director y productor de la cinta. Baldoni compró los derechos de la novela para adaptarla al cine con su productora. El actor conecta con la historia porque su madre sufrió malos tratos por parte de su marido, a quien abandonó cuando Baldoni tenía dos años. El reparto de la cinta se completa con Brandon Sklenar, interpretando al primer amor de Lily, y con Jenny Slate como la mejor amiga de la protagonista. El libro fue un gran éxito de ventas y por eso se decidió llevar la historia al cine. Romper el círculo también fue un éxito de taquilla, impulsado, entre otras cosas, por las polémicas que surgieron entre sus protagonistas. 'Romper el círculo'

Dos versiones Romper el círculo tiene dos versiones: una creada por la productora Blake Lively y otra por el director Justin Baldoni. La versión de este último, más cruda y con más corte social, fue la que recibió mejores valoraciones por parte del público asistente a los pases de prueba. Sin embargo, en una demanda, Baldoni afirmó que la versión que se estrenó en cines fue la de Lively porque, supuestamente, la actriz amenazó con boicotear la promoción si no se elegía su versión.

Denuncia por acoso sexual La actriz presentó una denuncia formal en la que acusaba al coprotagonista y director Justin Baldoni, y a otro productor de la película de contratar un equipo de relaciones públicas para dañar la imagen de la actriz y poner a la opinión pública en su contra. Además, Lively acusa a Baldoni de "acoso sexual prolongado y otras conductas perturbadoras" durante el rodaje de la película, en lo referente a las escenas más íntimas en las que debía haber contacto físico entre los dos. En la demanda, la actriz pidió, entre otras cosas, que se dejaran de "añadir escenas de sexo" y ambas partes acordaron una serie de límites antes de reanudar el rodaje. Por su parte, Justin Baldoni respondió con una demanda de 400 millones de dólares contra Blake Lively y su esposo, la superestrella Ryan Reynolds, alegando difamación y que ambos "secuestraron" su película y estaban intentando "destruir" su carrera. Un juez desestimó las demandas de Baldoni contra Lively y Reynolds, así como la que interpuso contra el New York Times. 01.34 min Cruce de demandas entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de 'Romper el círculo'

La edad de los protagonistas La elección de Blake Lively y Justin Baldoni para interpretar a Lily y Ryle provocó también críticas de los fans porque en el libro Lily tiene 23 años y Ryle 30, mientras que Lively tenía 35 y Baldoni 39. La autora Colleen Hoover explicó en una entrevista que quería aumentar la edad de los personajes en la película para corregir un error que había cometido en el libro. "Cuando escribí It ends with us, el género new adult era muy popular. Se escribían personajes universitarios. Ese era mi contrato. Hice a Lily muy joven. No sabía que los neurocirujanos estudiaban entre seis y doce años. No hay neurocirujanos de veintitantos. Al empezar a rodar la película, pensé que teníamos que aumentarles la edad porque me equivoqué. Así que, es mi culpa", aseguró la escritora haciendo autocrítica.