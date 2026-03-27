A un quesito del premio final de 'Trivial Pursuit' y un bote que se dispara a los 55.000 euros: ¡Así puedes jugar desde casa!

Una semana más, el plató de Trivial Pursuit se ha convertido en el escenario ideal donde el conocimiento, el humor y la competitividad se mezclan creando la combinación perfecta. La veteranía ha jugado un papel fundamental en estos últimos días, demostrando que nuestros concursantes son "duros de pelar" y justificando con creces su permanencia en el programa. Sin embargo, pese al gran nivel demostrado, el bote aún no tiene dueño y ya hay 55.000 euros en juego: ¿quién logrará conquistarlos?

El reinado de Ángel y un enigmático tablero El plató de Trivial Pursuit arrancó la semana con una energía explosiva al ritmo de "La Bomba" de King África, planteando retos curiosos como el origen sudamericano de este artista o la existencia de la ciudad de Batman en Turquía. Bajo el lema de "invocar a Chiquito" para atraer la suerte, Ángel cumplió el dicho de que los “últimos serán los primeros.” Nuestro ya veterano, se quedó a las puertas de conseguir el gran premio con cuatro aciertos. La historia se repitió en el siguiente programa, aunque Alejandro comenzó imparable con sus conocimientos sobre el “fado portugués”. Ángel se impuso de nuevo y por tercer programa consecutivo y volvió a quedarse a tan solo dos quesitos de llevarse el bote. Trivial Pursuit Trivial Pursuit - Programa 28 El clásico juego familiar llega a la tele: 5 concursantes compiten en un tablero gigante por quesitos y bote final.... Ver ahora

El relevo de Javi y la batalla por la costa Mediterránea Hasta el entonces invicto Ángel cayó en la segunda ronda, dejando el camino libre a Javi, quien mostró un control absoluto de las categorías hasta llegar a la final. No obstante, el destino volvió a ser caprichoso y Javi también terminó su participación con cuatro de los seis quesitos necesarios. El programa 30 nos daba una de las entregas más reñidas de la edición, dónde Fer, Javi y Olga lucharon de forma muy igualada por conquistar el centro del tablero. Fue en esta ronda donde surgió el gran debate geográfico sobre las provincias andaluzas con costa mediterránea, aclarando que solo son cuatro debido al carácter 100% atlántico de Huelva. Finalmente, Javi reafirmó su posición como líder, pero por cuarta vez consecutiva “la maldición de los dos quesitos” se impuso en el tablero. Trivial Pursuit Trivial Pursuit - Programa 29 El clásico juego familiar llega a la tele: 5 concursantes compiten en un tablero gigante por quesitos y bote final.... Ver ahora

Un “casi bote” y una última pregunta decisiva En una última entrega semanal llena de curiosidades como la de Paul McCartney pidiendo ayuda a Prince para su instituto en Liverpool. Javi volvió a demostrar su veteranía en una ronda tres donde los concursantes hicieron honor al lema de "no rendirse nunca". En una final llena de nervios y esperanza, se enfrentó a preguntas de altísima dificultad. La pregunta sobre el origen del nombre de la cantante Alaska fue el obstáculo definitivo. Por quinta vez consecutiva, el concursante se quedó a las puertas del bote con un quesito de entretenimiento sin contestar. Javi se asegura el derecho a repetir en el próximo programa, donde el bote ya suma nada más ni menos que 55.000 euros. Trivial Pursuit Trivial Pursuit - Programa 30 El clásico juego familiar llega a la tele: 5 concursantes compiten en un tablero gigante por quesitos y bote final.... Ver ahora