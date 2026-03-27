Metrópolis emite su capítulo Tendencias 5 dedicado al Arte Colaborativo

Precedido por algunas de las propuestas del Dadaísmo y el Surrealismo, es sobre todo a partir de los años 60 que el Arte Colaborativo cobra importancia y visibilidad en movimientos artísticos como Fluxus, con su búsqueda del contacto directo con el público, o en movimientos de protesta surgidos en los años 70 y 80 en diversos puntos del globo contra la opresión política, la discriminación social y cultural, o la segregación en el propio mundo del arte.

A las acciones e intervenciones en el espacio público real de los artistas activistas pioneros se sumó, a partir de mediados de los años 90, el uso de Internet y de las nuevas tecnologías audiovisuales con el fin de subvertir el imaginario y discurso dominantes también en el espacio mediático. En el nuevo milenio, artistas con vocación comunitaria siguen empleando su ingenio para confrontar las problemáticas de su tiempo girando hacia una práctica cada vez más transdisciplinar, modelos de cooperación más flexibles y la colaboración con otros colectivos.

ASCO (1972-1987) nació en el seno del Movimiento de Arte Chicano

Abarcando cinco décadas, ‘Metrópolis Tendencias 5: Arte Colaborativo’ reúne algunos de los ejemplos más representativos de una práctica que, como pocas, conecta arte y sociedad.

Arte de protesta En Latinoamérica las convulsiones políticas de la segunda mitad del siglo XX motivaron la formación de numerosos grupos de artistas que reivindicaban una renovación tanto política como artística. En Chile, el Colectivo de Acciones de Arte (CADA, 1979-1985) promovió la fusión de arte y vida mediante la activación de la ciudadanía. Agustín Parejo School (1982-1994) En España el papel de pioneros en situar el arte en la calle corresponde, indudablemente, al grupo de acción artística Agustín Parejo School (1982-1994). Centrándose en su contexto más inmediato, este colectivo anónimo realizó numerosas intervenciones en el espacio público de la ciudad de Málaga disociándose del arte profesional y exponiendo las deficiencias sociopolíticas de la Transición posfranquista. ASCO (1972-1987) nació en el seno del Movimiento de Arte Chicano, aportando a su lucha por el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad mexicana en EE.UU. un enfoque conceptual y performativo que los convertiría en precursores de la estética postchicana de los años 90. Guerrilla Girls en un momento de la entrevista para el monográfico de Metrópolis A cuatro décadas de trabajo de las GUERRILLA GIRLS (1985) se debe, sin lugar a dudas, que la discriminación de las mujeres artistas en el sistema del arte se haya visto algo mitigada en décadas recientes. El pionero colectivo de artistas feministas inició sus actividades en pleno boom del mercado del arte que, a su llegada a España, evidenció las carencias estructurales del sistema del arte español provocando una avalancha de iniciativas artísticas colaborativas e independientes y la formación, en oposición al divismo de autor reinante, de colectivos de pintores como Estrujenbank (1989-1993) o Libres para siempre (1989). Libres para siempre

Sabotaje cultural En los años 90, varios colectivos de artistas recuperaron una táctica concebida a mediados de siglo por los Situacionistas, que consistía en interrumpir el flujo de información provista por el sistema mediante la alteración radical de los mensajes inherentes en sus imágenes y eslóganes más icónicos. ubermorgen (1998) Aunque en el cambio de milenio algunas de estas acciones de sabotaje cultural lograron convertirse en noticia televisiva, llegando así a un público muy amplio, el objetivo principal de los proyectos creados por RTMark (1991), ubermorgen (1998), AES+F (1987), The Yes Men (1996), Reverendo Billy and The Church of Stop Shopping (1998) o RAQS Media Collective (1991), es la activación y del pensamiento crítico y de la imaginación en cualquier persona con una mínimo de sensibilidad frente a las injusticias que caracterizan el mundo actual y las amenazas que se ciernen sobre su futuro. AES+F Islamic Project 2

Arte Participativo En las décadas más recientes se puede observar también la renovada búsqueda de una relación más cercana con la ciudadanía y su implicación en el propio proceso artístico. Ejemplos de esta práctica son las arquitecturas colaborativas de Todo por la praxis (2004) y Recetas urbanas (2003) o los proyectos realizados con comunidades de vecinos por PSJM (2003) y Left Hand Rotation (2005) Left Hand Rotation Cáceres