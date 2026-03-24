Las 5 claves para crear un estilo decorativo creativo, armónico y con personalidad

Mar Flores y Carlo Costanzia han logrado destacar de forma constante gracias a un estilo muy definido y a una serie de recursos decorativos que han convencido en repetidas ocasiones al jurado. Por ello se han convertido en los primeros finalistas de esta temporada. DecoMasters entra en su fase decisiva y todo empieza a perfilarse tras semanas de pruebas en las que la creatividad, la técnica y la capacidad para adaptarse a cada encargo han sido clave. Repasamos algunos de los hitos decorativos que han llevado a Mar y Carlo a la gran final.

1. Creatividad En su primera prueba de eliminación en DecoMasters, centrada en la decoración de un loft, Mar Flores y Carlo Costanzia lograron conquistar al jurado con una propuesta cargada de creatividad. Mar apostó por un mural realizado con libros abiertos, inspirado en un propietario ficticio, un lector empedernido. Por su parte, Carlo completó la escena con varios cuadros en los que incorporó citas célebres de autores reconocidos.

2. Armonía e identidad Otro punto a destacar sucedió en el segundo programa, durante una prueba de eliminación en la que los concursantes debían transformar un espacio en formato 3 en 1. Los jueces destacaron especialmente el trabajo del equipo de Mar y Carlo frente al de sus compañeros: “Habéis logrado un espacio como quería el cliente, hay armonía e identidad”. El resultado fue un ambiente versátil, en el que convivieron distintas funciones perfectamente delimitadas, con una elección cromática coherente en toda la estancia.

3. Arriesgar y renovarse En el sexto programa, Mar y Carlo se enfrentaron a la transformación integral de una cocina y lograron convertir en un espacio completamente renovado. En esta prueba asumieron riesgos con la elección de un papel pintado en tonos azules, perfectamente ajustado, que aportó personalidad al conjunto y se integró en una gama cromática cuidada y equilibrada.

4. Liderazgo y personalidad propia Ya en su segunda experiencia como jefes de proyecto en el séptimo programa, madre e hijo volvieron a imponerse en la prueba por equipos del séptimo programa con la transformación de una barbería. El encargo requería dotar al negocio de identidad propia, y Carlo optó por incorporar un mural con balones de baloncesto en la pared, en alusión a la afición del propietario, una propuesta que convenció tanto al cliente como al jurado.

5. Coherencia y persistencia Finalmente, en su última prueba antes de convertirse en finalistas, Mar Flores y Carlo Costanzia realizaron una intervención clave al pintar paredes y techo abuhardillado en blanco, logrando un espacio más luminoso y confortable. El mural de cuadros completó la estancia, mientras que el jurado destacó especialmente la coherencia y el engamado de colores, elementos que terminaron de consolidar su pase a la final del programa. Con estos cinco momentos clave repartidos a lo largo de la competición, Mar Flores y Carlo Costanzia han ido consolidando una propuesta decorativa reconocible, basada en la personalidad de los espacios, el cuidado por los detalles y la coherencia estética en cada proyecto. Un recorrido que les ha permitido crecer programa a programa hasta alcanzar la final de 'DecoMasters', donde afrontarán su última prueba con un único objetivo: luchar por convertirse en ganadores.