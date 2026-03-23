La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de marzo con Belén Esteban y Eva Arguiñano como invitadas
- Concursante y jueza de Top Chef: dulces y famosos visitan hoy La Revuelta a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Pedro Almodóvar como invitado
La Revuelta arranca la semana con Belén Esteban y Eva Arguiñano como invitadas de David Broncano con motivo de su participación, como concursante y jurado respectivamente, en el talent culinario Top Chef: dulces y famosos, en RTVE. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Belén Esteban vuelve a 'La Revuelta'
La popular colaboradora televisiva ha visitado a su amigo David Broncano en más de una ocasión en las dos primeras temporadas de La Revuelta. Junto a su inseparable María Patiño, fueron invitadas en las primeras semanas de vida del programa, regresando más adelante para anunciar su primer programa en RTVE, La familia de la tele. En aquella ocasión, la Esteban se emocionó al explicar cómo había nacido la relación con su marido, y juntas reivindicaron una mayor presencia en las pantallas de mujeres en la fase de la menopausia.
Eva Arguiñano, la sonrisa de la repostería
La cocinera guipuzcoana Eva Arguiñano, con una larga experiencia en la repostería junto a su hermano Karlos, regresa a su casa, RTVE, donde debutó en 1991 con el programa La cocina de cada día. Y lo hace como parte del jurado de Top Chef: dulces y famoso, el formato presentado por Paula Vázquez en el que 16 famosos se enfrentan por el desafío de convertirse en el mejor pastelero del programa. Arguiñano ya participó también en el programa Bake Off: Famosos al horno, también en RTVE, en 2023.