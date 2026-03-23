La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de marzo con Belén Esteban y Eva Arguiñano como invitadas

La Revuelta arranca la semana con Belén Esteban y Eva Arguiñano como invitadas de David Broncano con motivo de su participación, como concursante y jurado respectivamente, en el talent culinario Top Chef: dulces y famosos, en RTVE. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

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Belén Esteban vuelve a 'La Revuelta' La popular colaboradora televisiva ha visitado a su amigo David Broncano en más de una ocasión en las dos primeras temporadas de La Revuelta. Junto a su inseparable María Patiño, fueron invitadas en las primeras semanas de vida del programa, regresando más adelante para anunciar su primer programa en RTVE, La familia de la tele. En aquella ocasión, la Esteban se emocionó al explicar cómo había nacido la relación con su marido, y juntas reivindicaron una mayor presencia en las pantallas de mujeres en la fase de la menopausia. Patiño y Belén Esteban, con menopausia, pero con "mucho que ofrecer" en La Revuelta | Programa completo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)