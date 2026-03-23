El tiempo hoy 23 de marzo en España: la AEMET prevé precipitaciones fuertes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones fuertes, que "pueden ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo" en las islas más montañosas de Canarias. Además, se esperan rachas muy fuertes de viento durante la madrugada en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón.

En Canarias, continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese. La AEMET pronostica cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que todavía pueden ser fuertes o muy fuertes, especialmente en las zonas montañosas. Estas lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y, puntualmente, granizo.

En el nordeste de la Península se espera una ligera inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones durante la primera mitad del día, que serán de nieve en el Pirineo por encima de los 1.400 a 1.600 metros. Por la mañana habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica, y por la tarde se prevén nubes bajas en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil.

En el resto de la Península los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque con algunas zonas de nubes altas. Se pueden formar brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y los Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular, mientras que subirán en el sur y suroeste. Las mínimas aumentarán en el este y nordeste, así como en Baleares, y bajarán en la mitad oeste de la Península. En Canarias se esperan pocos cambios. Se registrarán heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte.