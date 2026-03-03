Antonia Dell’Atte y Mar Flores protagonizan un tenso reencuentro en 'DecoMasters': ¿Cómo caíste en la seducción del diablo?”

El sexto programa de DecoMasters dejó uno de los momentos más intensos de la entrega con el reencuentro entre Antonia Dell'Atte y Mar Flores. La italiana regresó a la competición gracias a la repesca y no tardó en abordar de manera directa los efectos de su pasado común, su “unión” debido a Alessandro Lecquio. Antonia abrió su intervención con un relato sobre cómo la prensa y las circunstancias afectaron a su historia: “Es que yo no puedo ver a una persona, que ha sido mi ex, humillando a las mujeres y que todos le dan las gracias”. A lo que añadió de forma directa hacia Mar: “¿Cómo caíste en la seducción del diablo?”.

03.29 min DecoMasters | ¿Qué tienen en común Antonia Dell'Atte y Mar Flores?

Durante el intercambio de palabras, Antonia criticó con claridad los comportamientos que considera misóginos de Lecquio y defendió la importancia del respeto: “Un hombre que utiliza a las mujeres es un misógino que quiere poseer y destruir. "No" es "no" y "sí" es "sí". ¡Qué horror hablar así de las mujeres! Las mujeres se aman, se respetan”. El icono de la moda también quiso enfatizar en los límites que siempre marcó como madre: “He sido la madre de tu hijo, le he dado mérito con una mano delante y una mano detrás. No pido nada, solo que se retire, expíe su pecado, se redima y nos deje vivir”, afirmó dejando patente que su intención no es la venganza.

Mar Flores, por su parte, reconoció la valentía de ambas al alzar la voz y visibilizar situaciones difíciles en un entorno muy mediático: “Antonia ha sido muy valiente en alzar la voz. El tiempo pone todas las cosas en su sitio y estoy muy contenta porque, gracias a ese alzamiento de voz, han escuchado que teníamos razón”.

Un encuentro que no solo recordó la relación que ambas mantuvieron con Lecquio, sino que también permitió reflexionar sobre relaciones tóxicas. Analizar la exposición pública hacia las mujeres y la importancia de respetar la dignidad y los límites de cada persona. Entre emociones y confesiones, la prueba de redecoración en Brunete dejó patente la fuerza y el empoderamiento de Antonia Dell’Atte y Mar Flores: ''Te pido que te retires a un monte, expíes tus pecados, te redimas y me dejes en paz.'', sentenció Antonia.