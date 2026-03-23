Horario y dónde ver la gran final de 'The Floor': ¿Quién ganará los 100.000 euros?

El martes 24 de marzo, los 13 concursantes disputarán la gran final en el tablero. En este último programa conoceremos al ganador de la segunda temporada de The Floor, que se llevará el gran premio de 100.000 euros.

La competición llega a su fin en los duelos más decisivos del programa con un objetivo: que un jugador se haga con todo el tablero y los 100.000 euros del premio final. No faltarán la tensión, las sorpresas, los giros inesperados y la emoción hasta el último enfrentamiento de la noche, en el que descubriremos al único ganador de los 100 concursantes que empezaron en el concurso presentado por Chenoa.

Roger lidera actualmente el terreno con 72 casillas, pero hasta el último momento todo puede cambiar. El tablero está en juego y cualquier fallo puede cambiar la dinámica. ¿Quién de los 13 concursantes conseguirá alzarse con la victoria?

Así se decidirá el ganador La gran final de esta segunda temporada trae una novedad: los dos finalistas que luchan por los 100.000 euros en el Gran Duelo Final deberán enfrentarse a una sucesión de duelos. El ganador de The Floor se decidirá al mejor de tres, por lo que el primer concursante que logre dos victorias se proclamará vencedor.

Así está el tablero ante la final Seis concursantes todavía no han jugado, pero mantienen su categoría y su posibilidad de llevarse los 100.000 euros en el último programa. Son Ana Lupa con ‘Flora’, Raúl con la categoría ‘Escritoras y escritores’, Carlos con ‘Ornitología’, Aisatou con ‘Mujeres influyentes’. Carla con ‘Baloncestistas’ y Toño con ‘Albañilería y construcción’. David Naranjo tiene dos casillas con su categoría ‘Literatura’ y Geraldine también reúne dos casillas con su categoría ‘Sintonías infantiles’. Ana Belén tiene tres casillas con la categoría heredada de ‘Oficios antiguos’ y Víctor cuenta con cuatro territorios con ‘Literatura Infantil y Juvenil’. El tercer clasificado es Christian con cinco casillas y 'Alta costura y pasarela’, Toni Ruiz va segundo con seis casillas y su categoría ‘Música de los 80’. Y el primer clasificado es Roger con casi todo el tablero, 72 casillas, la categoría heredada de ‘Espías y detectives’ y los 10.000 euros del pasado programa.