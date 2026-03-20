'Posición avanzada', los ecos de la guerra civil española basados en la memoria de un soldado

Las risas y las bromas terminan cuando llegan los bombardeos. Posición avanzada está ambientada en 1936, en plena Guerra Civil española. Un grupo de soldados del frente nacional defiende un punto estratégico de la batalla. En la cinta se muestra la vida en el frente, entre bromas, juegos y, en definitiva, supervivencia ante una situación extrema. Hay escenas de naturalidad y vida cotidiana mientras están cayendo las bombas a solo unos centímetros. Los soldados hablan de sus vidas antes de la guerra, de los familias que les están esperando en casa.

Esta película, dirigida por Pedro Lazaga, se estrenó en 1966 en plena dictadura franquista donde había que sortear la censura. El filme genera escenas de compadreo y pacto de no agresión entre los soldados de los dos bandos. Acuerdan momentos de tregua para pescar truchas e intercambiar tabaco. "Chaval, a ver si nos dejáis dormir un poco, que hace días que no paráis", le dice el sargento Ayuso, del bando nacional, al capitán Trueba, del bando republicano. "No te preocupes, ahora daré orden de que os canten una nana por los altavoces", le contesta Trueba. Algunos califican esto como un curioso alto al fuego entre enemigos irreconciliables que recuerda, en cierta forma, a lo que retrató años después Luis García Berlanga en La vaquilla.

'Posición avanzada'

Pero Posición avanzada también refleja con crudeza todo lo que supone una guerra para la sociedad, aunque la película se centre, sobre todo, en el dolor y la pérdida del bando nacional, y ponga el foco en las Brigadas Internacionales que ayudaron al bando republicano. De cualquier manera, es una forma clara de recordar y revivir un conflicto para que no se vuelva a repetir bajo ningún concepto.

Manolo Zarzo es el soldado Juan Ruiz Ruiz está en el frente con sus compañeros pero no puede dejar de pensar en su mujer, con la que se acaba de casar y con la que tiene un hijo de cinco meses. Él aun no conoce al pequeño. El frente está muy cerca del pueblo en el que vive su mujer y decide arriesgar su vida para ir a verla a ella y conocer a su hijo por fin. Las consecuencias de esos actos marcan el rumbo en el frente. De hecho, la película comienza años después de la guerra, cuando el hijo de Juan Ruiz está jugando, encuentra el casco de un soldado y le pregunta a su padre. Este le cuenta que conocía la soldado que lo llevaba y le narra cómo fueron aquellos años de batalla que se llevó por delante la vida de miles de personas. En Posición avanzada, además de Manolo Zarzo, también tiene un papel protagonista Antonio Ferrandis, que es el sargento Ayuso en esta película, pero al que todos recordaremos eternamente por su papel de 'Chanquete' en la serie Verano azul. Con el guion de Ángel del Castillo, la imagen en blanco y negro de Cecilio Paniagua y la música de Antón García Abril, el reparto se completa con Manuel Manzaneque, Manuel Tejada o Angela Bravo. Las escenas de la batalla se rodaron en el río Jarama, Mejorada del Campo o las inmediaciones de Buitrago, en Madrid.