Las felices coincidencias entre Lourdes Maldonado y la Reina Letizia

La periodista del Telediario Fin de Semana en TVE, Lourdes Maldonado, ha sido la invitada del episodio número 100 de Menudo cuadro. David Insua, David Andújar, Carlota Corredera y la periodista han mantenido una divertidísima charla y hasta han soplado las velas para celebrar el centenar de programas.

No es la primera vez que estos cuatro profesionales se sientan juntos delante de un micrófono, ya lo hicieron en el El Tridente, la sección dedicada al salseo y el mundo del corazón dentro del programa Las tardes de RNE. Ahora se vuelven a unir y Lourdes Maldonado se sienta como entrevistada. La periodista ha comenzado hablando de su infancia, ha asegurado que es la pequeña de cuatro hermanos y que siempre fue muy trasto y juerguista. Ha desvelado que su vocación por el periodismo comenzó gracias a la radio.

Su primera experiencia profesional fue una televisión local de Irún, donde daba las noticias en vasco, francés y español. De ahí, saltó a Antena 3, tras mandar una cinta VHS por recomendación de una amiga. Lourdes Maldonado ha desvelado, entre risas, que cuando realizó la prueba para televisión se le olvidó quitarse el pañuelo que llevaba: "Tú puedes salir de la provincia, pero la provincia no sale de ti".

Felices coincidencias con la Reina Letizia Durante este episodio, la periodista también se ha hablado de su vida personal: ha contado como conoció a su marido granadino y la dificultad de tener una relación a distancia. Uno de los momentos más divertidos ha sido cuando la periodista ha revelado que contó la noticia del compromiso entre la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, justo el mismo día que le comunicó a sus padres que ella también se casaba. No es está la única coincidencia con la reina: su hija mayor nació pocos meses después que la princesa Leonor. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 4 - Lourdes Maldonado Nos metemos en harina con una de las comunicadoras más populares de la televisión. Lourdes Maldonado es compañera de esta casa, actualmente present... Ver ahora Precisamente, ha confesado que tras tener a sus hijos trabajar los fines de semana se le hizo cuesta arriba: "Yo miro para atrás y forcé mucho la máquina, el cuerpo me pasó factura. Fueron seis años y se me fue mucha energía por el camino. Mucha gente lo llevaba bien, yo no".