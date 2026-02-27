Javi de Hoyos abre la nueva temporada de ‘Menudo Cuadro’ con una exclusiva: “Mi pareja y yo hemos compuesto algunas canciones para Leticia Sabater”

1000 días han pasado desde la última vez que David Andújar y David Insua estuvieron juntos frente a un micrófono. Ahora, los Davides vuelve a unirse para ponerse al frente del videopodcast ‘¡Menudo Cuadro!’ y no lo hacen solos: junto a ellos está la conocida periodista Carlota Corredera.

El encargado de inaugurar esta nueva temporada ha sido el periodista Javi de Hoyos. El que es considerado por muchos como el rey del salseo se ha enfrentado a las preguntas de ‘los Davides’ y Carlota Corredera.

Durante la entrevista, el periodista ha recordado cómo fue su infancia y ha desvelado que fue un niño feliz y risueño, a pesar de que sufrió bullying. Además, ha explicado que su interés por el mundo de los programas del corazón se despertó temprano: de pequeño jugaba con su padre a hacer programas de televisión, era fan de Ana Obregón e imitaba a Leticia Sabater.

Compositor del villacinco “El Polvorron” de Leticia Sabater Precisamente, muchos años después Javi de Hoyos conoció a Leticia Sabater y entre ellos creció una bonita amistad que se mantiene a día de hoy. Ha sido en este punto de la entrevista cuando el periodista ha soltado una bomba informativa y ha desvelado que él y su pareja han compuesto “algunas canciones para Leticia Sabater”. Entre ellas, el villacinco “El Polvorron”. El presentador ha contado que la cantante quiso ponerlos en los títulos de créditos de su videoclip, pero ni su marido ni él quisieron.

Su pareja, un apoyo incondicional Durante la entrevista, el periodista también ha hablado de su pareja y ha afirmado que al conocerlo fue cuando, finalmente, reconoció su homosexualidad: "Cuando conocí a Carlos yo decía que era bisexual, para mí fue una manera de no reconocerme como gay". Además, ha explicado que tuvo noviazgos con chicas, pero que siempre tenía sensación de que "algo estaba fallando". Javi de Hoyos, que se casó con con su pareja en 2023 después de varios años años de noviazgo, no ha escatimado elogios hacía su marido, destacando su apoyo y su generosidad.