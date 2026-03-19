Andrea Duro sobre las influencers en el alfombras rojas: "No le estáis haciendo un favor al cine"

La polémica sobre si las influencers deben o no ocupar espacios en las alfombras rojas del cine española está servida. Aunque lleva tiempo sobre la mes, una declaración de la influencer Ona Gonfaus en el pasado Festival de Málaga reavivó la llama de la discordia. Una de las que se posicionó fue la actriz Andrea Duro. Para hablar sobre todo ello, Lorena Macías, ha invitado a la interprete en el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico y charlan sobre que quizá la pregunta real no es quién debería estar, sino quién decide quién está, ¿quién los invita? ¿por qué?

"Organizar una gala de los Goya es complicado, y por sé que la gala necesita patrocinios. Y la cosa es esa, son las marcas las que deciden con quién quieren contar. Y yo entiendo que esto es muy licito, de hecho, en mi caso, este año, aún siendo académica, tampoco conseguí mi entrada y fui a los Goya a través de una marca", explica Duro. "Pero lo que me encantaría es que, ese día, las marcas pudiesen contar con más actores, hay muchos con muchísima repercusión", añade. "Hay que examinar esta cuestión y con lo jodida que está la profesión, sepan que esto es una oportunidad. Hay que repartir el juego", concluye.

"El cine no sale favorecido con esto" Entre las cosas que lamenta la actriz es que este debate, que fagocita hablar de lo que realmente importa, que es el cine, solo sirva para que las influencers vayan más preparadas a futuras galas. "Pero no se trata de que se aprendan la wikipedia", apunta. "La idea es que vean y se vea más cine", dice. Además, comenta que le molesta que las influencer defiendan que su presencia allí ayuda a promover el cine. Y les manda un mensaje: "No le estáis haciendo un favor al cine, la gala de los Goya tiene 40 años de historia". Asegura que quien salen beneficiados de esas galas son ellos y los actores. "Todos nos beneficiamos de estas galas y es muy injusto que ellas digan que están haciendo un favor". Andrea Duro sobre la polémica de las influencers en las alfombras rojas del cine t

A más seguidores, ¿más posibilidades de que te contraten? Entre las muchas voces del mundo del cine que se posicionaron en contra de la presencia de influencers en este tipo de eventos de la industria, se encuentra la directora de cine Isabel Coixet. Muy rotunda en sus redes sociales: "Hemos construido un mundo donde crear algo vale menos que acumular seguidores", lamentaba. Sobre esto, Lorena pregunta a Andrea si los seguidores están determinando en algunos casos qué actores entrar a formar parte de una película. "Yo no creo que se elija a los actores por el número de redes sociales", afirma. Y luego matiza: "Quiero creer que no, quiero seguir pensando que no". Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Influencers en la alfombra, con Andrea Duro | 2x04 Escuchar audio