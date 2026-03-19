Ana Torroja presenta su nuevo disco, 'Se ha acabado el show'

Es una de las voces más reconocible del pop español desde hace décadas, Ana Torroja, que presenta estos días algunos de los temas que conformarán su nuevo disco.

Por ejemplo, "La maleta", "A veces", "La rosa del desierto" y "Se ha acabado el show". Esta última da nombre al que será el séptimo álbum de su carrera en solitario.

27.22 min Las mañanas de RNE - 'Se ha acabado el show', el nuevo disco de Ana Torroja

La exvocalista de Mecano se muestra agradecida porque este bagaje la ha hecho ser quien es. Reconoce que cuando comenzó con su carrera en solitario no sabía cuál era su identidad y ahora siente que ya ha pasado página y que era el momento de escribir su propia historia.

La "no despedida" de Mecano El grupo, integrado por Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano, fue un referente de la música pop española desde que sacaran su primer disco en 1982 hasta su último álbum recopilatorio en 1998. La "no despedida" se produjo durante la gala de los premios Amigo, a finales de los años 90, cuando José María Cano anunció que se separaban, una revelación que en aquel momento fue un shock para la vocalista.