Ana Torroja presenta su nuevo disco, 'Se ha acabado el show'
- El álbum, que sale el 26 de septiembre, es su trabajo más íntimo
- La cantante ha estado en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio
Es una de las voces más reconocible del pop español desde hace décadas, Ana Torroja, que presenta estos días algunos de los temas que conformarán su nuevo disco.
Por ejemplo, "La maleta", "A veces", "La rosa del desierto" y "Se ha acabado el show". Esta última da nombre al que será el séptimo álbum de su carrera en solitario.
La exvocalista de Mecano se muestra agradecida porque este bagaje la ha hecho ser quien es. Reconoce que cuando comenzó con su carrera en solitario no sabía cuál era su identidad y ahora siente que ya ha pasado página y que era el momento de escribir su propia historia.
La "no despedida" de Mecano
El grupo, integrado por Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano, fue un referente de la música pop española desde que sacaran su primer disco en 1982 hasta su último álbum recopilatorio en 1998.
La "no despedida" se produjo durante la gala de los premios Amigo, a finales de los años 90, cuando José María Cano anunció que se separaban, una revelación que en aquel momento fue un shock para la vocalista.
El show no acaba
La cantante destaca que este es su trabajo más personal, "un ejercicio catártico y terapéutico", asegura. Se ha acabado el show son 10 canciones basadas en las cosas que le pasan a la gente en la vida, como el amor, el dolor, el perdón o las despedidas. Ana Torroja reconoce además que la vida no es un camino de rosas, pero tampoco un drama, sino la realidad y hay que aceptarla. Además, como expresa en el tema "A veces", reconoce que, como el Ave Fénix, todo puede renacer con tolerancia incluso después de ser destruido.
“Todo prende de las cenizas cuando hay respeto“
Ana Torroja presenta este adelanto del que será su nuevo disco y del que es autora junto a Raúl Gómez y Liam Garner. Está producido por Andrés Levin y Pablo Stipici.
Estará de gira por España y ya tiene algunas ciudades confirmadas, como Madrid, Toledo, Barcelona, Chiclana, Caravaca de la Cruz, Mérida, Valencia, Cambrils, Almería o Islantilla, entre otras. También rodará en verano por Latinoamérica y Estados Unidos.
““
La compositora se muestra ilusionada con este nuevo trabajo y los conciertos previstos, una experiencia, dice, para revivir nuestros momentos personales a través de sus canciones.