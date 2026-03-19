Alba Carrillo, sobre la educación de los hijos: "Está muy bien que nos pongan límites a los padres"

Alba Carrillo es muy sincera allá donde va, y eso tiene cosas buenas y malas, como ha contado en CAPTCHA: Sobreviviendo a internet. "De repente se lía, pero yo no lo busco", comenta entre risas. Es la tercera invitada que se somete a las preguntas del periodista Javi Hoyos, encargado de dirigir el videopodcast del programa. Con él ha reflexionado sobre la huella digital, el papel de los niños y padres en la era de internet y cómo no, sobre la inteligencia artificial.

Al margen de las polémicas que a veces generan sus declaraciones, para ella es una liberación escribir en redes. "Cuando hay algo que me atormenta, compartirlo me hace bien", sostiene. Tiene claro, eso sí, que si no se dedicara a ese mundo no tendría perfiles públicos. ¿Y qué consume Alba Carrillo en redes? Contenido sobre golden retrievers, libros y "cosas de madres"; pocas influencers se cuelan en su feed.

La huella digital de Carrillo Un personaje público como Alba Carrillo quizá se haya planteado hacer limpieza de su huella digital. "¿Hay cosas que te gustaría borrar?", le pregunta Javi Hoyos. "La verdad es que no", responde con rotundidad la modelo. "No hay que arrepentirse de lo que uno hace". Es de las pocas famosas que no buscan su nombre en internet, pero afirma que siempre hay un "buen" amigo que la pone al día de lo que dicen de ella, pese a que quiera hacer oídos sordos. La presentadora no solo utiliza las redes por trabajo. "Por Instagram se liga mogollón", admite, y asegura que suele ser más habitual que le escriban a que ella dé el primer paso. Además, cuenta que es su madre —y también representante— y su hijo quienes mejor se desenvuelven en las redes.

"Los padres no sabemos de todo" ¿Y qué tal se maneja la colaboradora de D Corazón con otras aplicaciones? "Se me olvidan las contraseñas", reconoce, y confiesa que las herramientas de reconocimiento facial y de guardado de contraseñas son sus mejores aliados. También lo es ChatGPT, aunque fue reacia a usarlo. "'Tengo unas cortinas de este color. ¿Con qué mueble crees que me irían?'", pone como ejemplo del uso que le da. "Está bien como apoyo, pero no [hay que] darle fe ciega", apunta. Cuenta que lo utiliza con su hijo y que además están recibiendo charlas para que los jóvenes lo usen con responsabilidad. Está a favor de que haya cierta regulación en algunos aspectos porque los progenitores no siempre llegan a todo. "Los padres no sabemos de todo", comenta. "No se puede dejar al arbitrio de los padres ciertas cosas". En ese sentido, no es partidaria, como muchas otras madres, de que los jóvenes accedan a las redes sociales a según qué edades. En su caso, tanto ella como su expareja Fonsi Nieto controlan el contenido que su hijo Lucas, de 14 años, sube a Instagram, y le parece un buen ejercicio para que se convierta en un hobby. Tampoco está a favor del sharenting (compartir fotos, vídeos o información personal de menores en redes sociales), pero respeta que otros padres lo hagan. "Hasta este año él no quería que le sacara en nada", cuenta sobre su hijo, que solo crea contenido de moda y no es fan de los trends de baile, un aspecto más peliagudo en su opinión. "Por eso digo que está muy bien que también nos pongan límites a los padres", resume.

Alba Carrillo tiene un mensaje para María Pombo En su paso por el mundo del modelaje ha tenido que aguantar de todo. Por eso, cuando alguien opina sobre su cuerpo en redes, lo lleva bien. "Me han dado tanto que me he inmunizado", apunta. Como es habitual, incide en que no todo lo que se postea es tan perfecto como nos hacen creer. Y lanza un mensaje para la influencer María Pombo: "María, quiero hacer un pódcast de libros contigo".