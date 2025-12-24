Alba Carrillo se sincera sobre su separación y posterior depresión: "Desde ese momento, veo las cosas de otra manera"
- La colaboradora forma uno de los tándems de la primera edición de Hasta el fin del mundo
- No te pierdas un nuevo programa cada miércoles, a partir de las 23:10 horas, en La 1 y RTVE Play
Alba Carrillo es una de las participantes más icónicas de Hasta el fin del mundo. Junto a Cristina Cifuentes, su compañera en esta aventura, la exmodelo no ha perdido la oportunidad de demostrar allá por donde va la gran personalidad que posee. Lleva años frente a las cámaras, así que no es de extrañar que la colaboradora de televisión se sienta como pez en el agua cada vez que comunica todo lo que está viviendo y experimentando durante su paso por el programa. Desde bailar tango en directo hasta sufrir un accidente por carretera. Todo puede pasar en su camino hacia Ushuaia y con las emociones a flor de piel y a unos niveles cada vez más y más elevados.
Al igual que le ocurrió a José Lamuño tras confesar lo dura que había sido su recuperación tras una rotura de tendón, o Cifuentes al desvelar todo lo que ocurrió durante su rehabilitación tras su accidente de moto, Alba ha abierto su corazón como nunca valorando lo mucho que le está sirviendo esta experiencia para volver a valorarse a sí misma. "Esta aventura me va a venir bien porque llega en el momento perfecto. He aprendido a estar sola, que esa era una gran asignatura pendiente para mí. Creo que es fundamental de que tú no eres la media naranja, ni media pera o melón de nada", confesaba.
"Tuve una depresión y ahora veo las cosas de otra manera"
Como en cada etapa, las parejas se las tienen que ingeniar para acabar el recorrido con el presupuesto suficiente como para continuar los kilómetros de camino hacia ese "fin del mundo". Por ello, la expolítica y colaboradora de televisión llegaron al Teatro Municipal de Goya, el más antiguo de Argentina y construido en 1873. "Se nos cayó la maquilladora y vestuarista. Lo que está pasando en este momento en la ciudad es que se quemaron algunos generadores, así que estamos afectados. Vamos a adelantar trabajo, así que os adelanto con una linterna. Este es el desafío", explicaba uno de los trabajadores del local. Por ello, Cifuentes y Carrillo encontraron la oportunidad no solo de disfrutar mientras trabajan, sino de demostrar sus dotes como creadoras de look para una compañía teatral que tenía que cumplir con su función aquella noche.
"Yo era modelo y en las pasarelas se maquilla a toda pastilla. Así que yo estoy acostumbrada a ir a toda leche", indicaba Alba a las actrices que pasaban por camerino. Entretanto, la concursante también reflexionaba sobre la etapa vital que estaba atravesando y lo importante que fue recuperarse de uno de los peores momentos de su vida: "Desde que me divorcié, que tuve una depresión, veo las cosas de otra manera. Cuando tuve depresión, que no me podía ni levantar de la cama, (me costaba ducharme, me duchaba en tramos y me costaba comer), pierdes la ilusión por vivir".
"Al final, cuando estás tan mal y no te apetece salir a tomar un refresco, dar un paseo... de repente empiezas a volver a disfrutar de un atardecer, de un refresco, de salir a ver a amigos... De cosas superpequeñas que no disfrutabas y que eso depende de ti. Eso está en ti. Eso ya fue como la primera piedra de un nuevo camino y de una nueva yo. Tengo que agradecer mucho a ese momento y a mí misma por haberme rehecho y haber trabajado en ello. Cada día un poquito mejor", concluía convencida.