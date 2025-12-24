Alba Carrillo se sincera sobre su separación y posterior depresión: "Desde ese momento, veo las cosas de otra manera"

Alba Carrillo es una de las participantes más icónicas de Hasta el fin del mundo. Junto a Cristina Cifuentes, su compañera en esta aventura, la exmodelo no ha perdido la oportunidad de demostrar allá por donde va la gran personalidad que posee. Lleva años frente a las cámaras, así que no es de extrañar que la colaboradora de televisión se sienta como pez en el agua cada vez que comunica todo lo que está viviendo y experimentando durante su paso por el programa. Desde bailar tango en directo hasta sufrir un accidente por carretera. Todo puede pasar en su camino hacia Ushuaia y con las emociones a flor de piel y a unos niveles cada vez más y más elevados.

Al igual que le ocurrió a José Lamuño tras confesar lo dura que había sido su recuperación tras una rotura de tendón, o Cifuentes al desvelar todo lo que ocurrió durante su rehabilitación tras su accidente de moto, Alba ha abierto su corazón como nunca valorando lo mucho que le está sirviendo esta experiencia para volver a valorarse a sí misma. "Esta aventura me va a venir bien porque llega en el momento perfecto. He aprendido a estar sola, que esa era una gran asignatura pendiente para mí. Creo que es fundamental de que tú no eres la media naranja, ni media pera o melón de nada", confesaba.