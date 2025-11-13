José Lamuño se derrumba al revelar la dura lesión que cambió su visión de la vida

José Lamuño ha protagonizado uno de los momentos más emotivos y humanos del primer episodio de Hasta el fin del mundo. El actor ha confesado haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles jugando al voleibol y una recaída en la rehabilitación. Se trata de una de las peores lesiones que se pueden padecer en el deporte. Su vida, según sus propias palabras, "saltó por los aires" y estuvo "seis meses sin poder andar, muy jodido anímicamente". Además, asegura que "hay mucha gente que desaparece cuando las cosas no van bien".

03.21 min Hasta el fin del mundo - José juega al balonmano tras recuperarse de una lesión grave que no le permitía caminar

Aldo Comas y José Lamuño, componentes del equipo negro, negociaron un lugar para dormir y consiguieron rebajar de los 110 dólares iniciales a los 70 que finalmente pagaron por pasar la noche en una cabaña junto al mar. El actor, modelo y exjugador de la selección española de voleibol vio a unos chicos jugando y no dudó en unirse a ellos. Tras el partido, uno de los rivales lo alabó: "Juegas bien al voleibol. Tienes un buen toque de dedos". Lamuño se sentó con él, le contó su historia como exjugador de la selección y cómo se rompió el Aquiles, el tendón más grande y fuerte del cuerpo humano, que conecta la pantorrilla con el pie.