José Lamuño se derrumba al revelar la dura lesión que cambió su visión de la vida
- El actor ha lamentado que su vida "saltó por los aires" y que estuvo "seis meses sin poder andar"
- Puedes ver Hasta el fin del mundo en RTVE Play
José Lamuño ha protagonizado uno de los momentos más emotivos y humanos del primer episodio de Hasta el fin del mundo. El actor ha confesado haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles jugando al voleibol y una recaída en la rehabilitación. Se trata de una de las peores lesiones que se pueden padecer en el deporte. Su vida, según sus propias palabras, "saltó por los aires" y estuvo "seis meses sin poder andar, muy jodido anímicamente". Además, asegura que "hay mucha gente que desaparece cuando las cosas no van bien".
Aldo Comas y José Lamuño, componentes del equipo negro, negociaron un lugar para dormir y consiguieron rebajar de los 110 dólares iniciales a los 70 que finalmente pagaron por pasar la noche en una cabaña junto al mar. El actor, modelo y exjugador de la selección española de voleibol vio a unos chicos jugando y no dudó en unirse a ellos. Tras el partido, uno de los rivales lo alabó: "Juegas bien al voleibol. Tienes un buen toque de dedos". Lamuño se sentó con él, le contó su historia como exjugador de la selección y cómo se rompió el Aquiles, el tendón más grande y fuerte del cuerpo humano, que conecta la pantorrilla con el pie.
"Estuve seis meses sin poder caminar"
"Es toda una vida jugando al voleibol. Estuve en la selección española desde que tenía 15 años hasta que cumplí los 19. Llevaba muchos años sin jugar y, hace ocho meses, estaba entrenando con un equipo de Madrid y, el primer día, se me partió el tendón de Aquiles. De repente, tu vida salta por los aires, te tienen que operar, te quedas sin curro...", ha comentado José Lamuño, visiblemente emocionado.
El actor ha continuado abriéndose: "En la rehabilitación se me volvió a partir por segunda vez. Estuve seis meses sin poder caminar, muy jodido anímicamente. Te das cuenta de que hay gente que desaparece cuando las cosas no van bien, la gente suele marcharse".
Pero ha concluido con un mensaje positivo: "Es fuerte el hecho de sentir que puedo volver a correr, a llevar una vida normal y que haya una pista de vóley, pues me emociona mucho. Te peta la cabeza, porque es como salir de un agujero horrible, en una cancha de voleibol, precisamente".
