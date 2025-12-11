Alba Carrillo y Cristina Cifuentes ganan la etapa 6 de 'Hasta el fin del mundo': así fue la ruta que cambió sus prioridades

Hasta el fin del mundo se enfrenta a un recorrido marcado por la dureza y la realidad social, donde la superación personal y la empatía han sido las grandes protagonistas. Nia y J Kbello se enfrentaron a la humildad de un niño en Argentina, provocando una profunda reacción en el cantante. Jedet y Andrea Compton pusieron a prueba su paciencia y coordinación trabajando en un restaurante local en Tupiza, Bolivia. Por su parte, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares tuvieron que lidiar con la superstición de los girasoles en el hotel de Potosí.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas revivieron el espíritu de los forajidos a caballo, mientras que Aldo Comas y José Lamuño se aventuraron en el inmenso y blanco Salar de Uyuni. Finalmente, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes demostraron su fortaleza al enfrentar el desafío de la escalada en roca. Una etapa que ha reescrito las prioridades y ha fortalecido los lazos de la amistad y el compañerismo. ¡Te lo contamos!

J Kbello se desmorona ante la realidad de la pobreza infantil en Uquía El equipo de Nia y J Kbello hizo una emotiva parada en Uquía, Argentina, donde la sencillez del pueblo y el encuentro con un niño llamado Jeremías provocaron un quiebre emocional en el cantante. Tras escuchar al pequeño cantar, la pareja notó que el niño se quedaba observándolos. Al ser preguntado por Nia si necesitaba algo, el niño, con una sencillez conmovedora, pidió "una recompensa" por su canto. Este gesto llevó a J Kbello a una profunda reflexión, donde la imagen del niño con ropa humilde y la dura realidad de su entorno le hicieron recordar a su propio hijo. J Kbello se mostró visiblemente afectado, cubriéndose el rostro y confesando que le duele mucho ver la tristeza y la precariedad en la que viven muchos niños en el mundo, asegurando que no lo "concibe". Antes de partir, el cantante le regaló una chaqueta, reconociendo que al pequeño le haría más falta que a él. 03.03 min Hasta el fin del mundo - J Kbello se emociona por la humildad de un niño en Uquía

La superación personal de Cristina y Alba Las concursantes Cristina Cifuentes y Alba Carrillo se enfrentaron a una de las pruebas más exigentes hasta el momento: la escalada en roca en el Cerro Sica Sica, en Sucre, Bolivia. La expolítica, que sufrió un grave accidente de tráfico en 2013, reconoció sentir un gran respeto ante la actividad, temiendo no dar la talla o, incluso, lesionarse. Cifuentes, quien considera la aventura como una forma de demostrarse a sí misma su fortaleza física y mental, afrontó el ascenso con determinación. El esfuerzo por subir la pared, que Alba calificó de "muy vertical" y "complicadísimo", fue un triunfo sobre sus propios límites. La expolítica concluyó que actividades como esta le ayudan a superar sus miedos y a demostrarse que, a pesar de las dificultades y un accidente pasado, aún se pueden hacer "muchas cosas". 06.11 min Hasta el fin del mundo - Cristina Cifuentes vence el miedo a la escalada

Aldo y José conectan con la inmensidad del Salar de Uyuni El Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo en Bolivia, sirvió de escenario para un momento de profunda conexión y reflexión entre Aldo Comas y José Lamuño. Tras un vertiginoso viaje por el inmenso paisaje blanco, los concursantes se detuvieron al atardecer para contemplar la magnitud del lugar. José Lamuño describió la experiencia como una "paz" y una "belleza" que lo hacían sentirse libre y conectado consigo mismo, lejos de los miedos. Aldo Comas coincidió, añadiendo que el lugar es "único en el mundo" y que el mes y medio de convivencia en la aventura ha forjado una amistad que equivale a años de relación. La etapa finalizó con un emotivo brindis por todos los que quieren y por "los que se fueron", sellando su amistad con un abrazo frente a la puesta de sol. 05.01 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José forjan su amistad en el Salar

El desafío del poncho y el miedo a los caballos de Rocío y Anabel Rocío Carrasco y Anabel Dueñas cambiaron el autobús por los caballos para recorrer la ruta de los forajidos en Tupiza, Bolivia. Aunque Rocío afirmó saber montar, su compañera confesó un miedo profundo a los animales. Especialmente a los caballos, por la dificultad para "controlarlos". El equipo se vistió con ponchos y sombreros al estilo de los gauchos, con Rocío a lomos de su montura y Anabel decidiendo ir caminando por el calor y su incomodidad. Sin embargo, tras caminar un trecho, Anabel se animó a subir, aunque el susto inicial la hizo bajarse rápidamente. Finalmente, Rocío convenció a Anabel, logrando que se montara y continuara la ruta a caballo y celebrando juntas la superación de un nuevo miedo en su aventura. 03.55 min Hasta el fin del mundo - Anabel Dueñas supera su miedo a los caballos

Jedet y Andrea: de camareras en un restaurante boliviano Jedet y Andrea Compton hicieron una parada en Tupiza, Bolivia, para trabajar en la hostelería local, lo que se convirtió en una divertida y aunque caótica, experiencia. En el restaurante "Ollita y Barro" fueron recibidas por Gladys, la dueña, y se pusieron manos a la obra. Andrea, quien es vegana, se encargó de la preparación de las verduras, como pelar las patatas y lavar la lechuga, pues no come ni manipula animales. Jedet se ocupó de limpiar las mesas y tomar los pedidos, confesando ser "muy maniática con los olores". Un detalle que atribuyó a que su padre fue cocinero durante 25 años. Jedet protagonizó un momento cómico al 'confiscar' los teléfonos móviles de unos clientes para fomentar la conversación, a la vez que demostraba ser una camarera resolutiva, aunque impaciente, con la lentitud de la cocina. A pesar del caos inicial, el equipo se despidió con afecto de Gladys y lograron un ingreso de 7,51 euros por su trabajo. 06.57 min Hasta el fin del mundo - Jedet y Andrea, camareras en Tupiza

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares: El trauma de los girasoles y el encuentro con Miss Potosí Yolanda Ramos y Ainoa Olivares encontraron refugio en un hotel en Potosí, pero su descanso se vio interrumpido por la aparición de girasoles en la recepción, un detalle que para Yolanda significa "mala suerte" debido a una superstición personal. Este elemento desató una divertida racha de nerviosismo en la actriz. El momento más inesperado llegó con la coincidencia del hotel como sede del certamen de Miss Potosí. La aparición de las concursantes, bellísimas y glamurosas, confirmó la "maldición" de los girasoles en la mente de Yolanda, quien se sintió expuesta con las "malas pintas" que, según ella, llevaba después de la aventura. La actriz vivió un choque de realidades al compararse con la belleza impecable de las modelos. La mala suerte golpeó de nuevo cuando unas concursantes le pidieron que se hicieran una fotografía juntas. Finalmente, la pareja pudo acceder a su habitación, encontrando un espacio limpio y confortable que les permitió un merecido respiro de la intensa aventura. 02.06 min Hasta el fin del mundo - Yolanda y la maldición de los girasoles