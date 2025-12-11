Alba Carrillo y Cristina Cifuentes ganan la etapa 6 de 'Hasta el fin del mundo': así fue la ruta que cambió sus prioridades
- Escalada, belleza y trabajo: así ha sido la sexta etapa de la edición
Hasta el fin del mundo se enfrenta a un recorrido marcado por la dureza y la realidad social, donde la superación personal y la empatía han sido las grandes protagonistas. Nia y J Kbello se enfrentaron a la humildad de un niño en Argentina, provocando una profunda reacción en el cantante. Jedet y Andrea Compton pusieron a prueba su paciencia y coordinación trabajando en un restaurante local en Tupiza, Bolivia. Por su parte, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares tuvieron que lidiar con la superstición de los girasoles en el hotel de Potosí.
Rocío Carrasco y Anabel Dueñas revivieron el espíritu de los forajidos a caballo, mientras que Aldo Comas y José Lamuño se aventuraron en el inmenso y blanco Salar de Uyuni. Finalmente, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes demostraron su fortaleza al enfrentar el desafío de la escalada en roca. Una etapa que ha reescrito las prioridades y ha fortalecido los lazos de la amistad y el compañerismo. ¡Te lo contamos!
J Kbello se desmorona ante la realidad de la pobreza infantil en Uquía
El equipo de Nia y J Kbello hizo una emotiva parada en Uquía, Argentina, donde la sencillez del pueblo y el encuentro con un niño llamado Jeremías provocaron un quiebre emocional en el cantante. Tras escuchar al pequeño cantar, la pareja notó que el niño se quedaba observándolos.
Al ser preguntado por Nia si necesitaba algo, el niño, con una sencillez conmovedora, pidió "una recompensa" por su canto. Este gesto llevó a J Kbello a una profunda reflexión, donde la imagen del niño con ropa humilde y la dura realidad de su entorno le hicieron recordar a su propio hijo. J Kbello se mostró visiblemente afectado, cubriéndose el rostro y confesando que le duele mucho ver la tristeza y la precariedad en la que viven muchos niños en el mundo, asegurando que no lo "concibe". Antes de partir, el cantante le regaló una chaqueta, reconociendo que al pequeño le haría más falta que a él.
La superación personal de Cristina y Alba
Las concursantes Cristina Cifuentes y Alba Carrillo se enfrentaron a una de las pruebas más exigentes hasta el momento: la escalada en roca en el Cerro Sica Sica, en Sucre, Bolivia. La expolítica, que sufrió un grave accidente de tráfico en 2013, reconoció sentir un gran respeto ante la actividad, temiendo no dar la talla o, incluso, lesionarse.
Cifuentes, quien considera la aventura como una forma de demostrarse a sí misma su fortaleza física y mental, afrontó el ascenso con determinación. El esfuerzo por subir la pared, que Alba calificó de "muy vertical" y "complicadísimo", fue un triunfo sobre sus propios límites. La expolítica concluyó que actividades como esta le ayudan a superar sus miedos y a demostrarse que, a pesar de las dificultades y un accidente pasado, aún se pueden hacer "muchas cosas".
Aldo y José conectan con la inmensidad del Salar de Uyuni
El Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo en Bolivia, sirvió de escenario para un momento de profunda conexión y reflexión entre Aldo Comas y José Lamuño. Tras un vertiginoso viaje por el inmenso paisaje blanco, los concursantes se detuvieron al atardecer para contemplar la magnitud del lugar.
José Lamuño describió la experiencia como una "paz" y una "belleza" que lo hacían sentirse libre y conectado consigo mismo, lejos de los miedos. Aldo Comas coincidió, añadiendo que el lugar es "único en el mundo" y que el mes y medio de convivencia en la aventura ha forjado una amistad que equivale a años de relación. La etapa finalizó con un emotivo brindis por todos los que quieren y por "los que se fueron", sellando su amistad con un abrazo frente a la puesta de sol.
El desafío del poncho y el miedo a los caballos de Rocío y Anabel
Rocío Carrasco y Anabel Dueñas cambiaron el autobús por los caballos para recorrer la ruta de los forajidos en Tupiza, Bolivia. Aunque Rocío afirmó saber montar, su compañera confesó un miedo profundo a los animales. Especialmente a los caballos, por la dificultad para "controlarlos".
El equipo se vistió con ponchos y sombreros al estilo de los gauchos, con Rocío a lomos de su montura y Anabel decidiendo ir caminando por el calor y su incomodidad. Sin embargo, tras caminar un trecho, Anabel se animó a subir, aunque el susto inicial la hizo bajarse rápidamente. Finalmente, Rocío convenció a Anabel, logrando que se montara y continuara la ruta a caballo y celebrando juntas la superación de un nuevo miedo en su aventura.
Jedet y Andrea: de camareras en un restaurante boliviano
Jedet y Andrea Compton hicieron una parada en Tupiza, Bolivia, para trabajar en la hostelería local, lo que se convirtió en una divertida y aunque caótica, experiencia. En el restaurante "Ollita y Barro" fueron recibidas por Gladys, la dueña, y se pusieron manos a la obra.
Andrea, quien es vegana, se encargó de la preparación de las verduras, como pelar las patatas y lavar la lechuga, pues no come ni manipula animales. Jedet se ocupó de limpiar las mesas y tomar los pedidos, confesando ser "muy maniática con los olores". Un detalle que atribuyó a que su padre fue cocinero durante 25 años.
Jedet protagonizó un momento cómico al 'confiscar' los teléfonos móviles de unos clientes para fomentar la conversación, a la vez que demostraba ser una camarera resolutiva, aunque impaciente, con la lentitud de la cocina. A pesar del caos inicial, el equipo se despidió con afecto de Gladys y lograron un ingreso de 7,51 euros por su trabajo.
Yolanda Ramos y Ainoa Olivares: El trauma de los girasoles y el encuentro con Miss Potosí
Yolanda Ramos y Ainoa Olivares encontraron refugio en un hotel en Potosí, pero su descanso se vio interrumpido por la aparición de girasoles en la recepción, un detalle que para Yolanda significa "mala suerte" debido a una superstición personal. Este elemento desató una divertida racha de nerviosismo en la actriz.
El momento más inesperado llegó con la coincidencia del hotel como sede del certamen de Miss Potosí. La aparición de las concursantes, bellísimas y glamurosas, confirmó la "maldición" de los girasoles en la mente de Yolanda, quien se sintió expuesta con las "malas pintas" que, según ella, llevaba después de la aventura. La actriz vivió un choque de realidades al compararse con la belleza impecable de las modelos. La mala suerte golpeó de nuevo cuando unas concursantes le pidieron que se hicieran una fotografía juntas. Finalmente, la pareja pudo acceder a su habitación, encontrando un espacio limpio y confortable que les permitió un merecido respiro de la intensa aventura.
Alba Carrillo y Cristina Cifuentes ganadoras de la sexta etapa
El esfuerzo y la superación del equipo de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en el desafío de la escalada les ha dado una doble recompensa: la victoria en la sexta etapa de Hasta el fin del mundo. La pareja, que ha vivido momentos de tensión y superación en esta ruta, demostró una gran compenetración y determinación para alcanzar el punto de control en primer lugar.
Ambas concursantes celebraron la victoria con euforia, emocionadas y abrazadas tras recibir el emblema. Este triunfo consolida su posición como un equipo fuerte y resiliente, capaz de enfrentar los retos más duros con garra y compañerismo.