La Terremoto de Alcorcón desata el caos en 'DecoMasters' con su enfado inesperado: "Todos hacen lo que pueden menos tú"

Valencia, y más concretamente Picaña, se convierte en el epicentro del nuevo programa de DecoMasters. En la primera prueba, que consiste en recuperar dos viviendas que quedaron muy afectadas por la Dana de octubre de 2024, todos dan lo mejor de sí, aunque alguna concursante empieza el programa un poco torcida, o eso parece.

La Terre está de mal humor y se lo hace saber a sus compañeros. "Estoy cansada y estoy cabreada. ¿O no tengo derecho yo a estar cabreada?", les dice. El resto del grupo se queda perplejo e intenta tomárselo con humor porque no saben si realmente está enfadada o es simplemente una broma.

Por su parte, Eduardo Navarrete no entiende la situación y pasa al ataque. "Eres la paseos", le dice. Raquel Meroño se harta y decide alejarse y dejarla sola empapelando la pared. La Terre tiene para todas sus compañeras y sus compañeros; no deja, prácticamente, 'títere con cabeza'. "Vais lentas, no estáis haciendo el trabajo como toca; la segunda mano de pintura es un cuadro, aquella no casa los papeles, esta hace lo que le sale del toto. El único que se libra es el del taladro —refiriéndose a Carlo—, que es un coñazo porque no para de hacer ruido".

"¿Cómo hacemos: la ignoramos del todo o le seguimos la coña?", le pregunta Navarrete al resto del grupo, y añade: "Todas están dándolo todo, están haciendo lo que pueden menos tú, que eres la paseos". La compañera de equipo de Navarrete se harta y decide marcharse de la prueba. "Me voy a tomar por culo, porque ya está bien. Os estáis riendo de mí".

Llegada esta situación, que nadie entiende, La Terre vuelve por todo lo alto para darles una grata sorpresa a sus compañeros y rendir un bonito homenaje a Valencia. Con baile incluido, todos disfrutan de la experiencia, menos uno: Eduardo Navarrete.

Reprimenda de los jueces Al diseñador de moda no le ha sentado bien la broma de su compañera de equipo, y se desahoga con el resto de compañeras que tiene cerca. "Es una broma de muy mal gusto". Pero lo que Navarrete no sabe es que los jueces le están escuchando y no les está gustando la actitud del concursante. Cuando van a revisar el proyecto que están redecorando, Marta Riopérez y Lorenzo Castillo se lo hacen saber. "Estábamos con el baile y te pusiste por detrás a decir frases que no las voy a repetir. En un momento que era el más emotivo del programa", le recrimina Lorenzo Castillo. Además, le reprocha que no estuviera apoyando a su compañera, a La Terre, en la sorpresa que le estaba dando al resto del grupo. Eduardo Navarrete intenta explicarse, pero no sirve de mucho. La tensión en el equipo que componen Navarrete y La Terre va en aumento. Solo el tiempo dirá cómo termina la aventura de este dúo en DecoMasters.